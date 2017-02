Áttörés közelében járnak magyar agykutatók

Világszenzáció lehet, hogy nemcsak alvó, hanem mozgó, éber kísérleti állatok agyát is nagy sebességgel lehet vizsgálni egy új módszerrel, amelyet magyar kutatók fejlesztettek ki. „Az lesz majd egy nagy áttörés, ha ezt a technikát be tudjuk vezetni az orvosi alkalmazásokban is. Azon dolgozunk most, hogy mielőbb eljussunk odáig, hogy humán orvosi vizsgálatokat tudjunk végezni diagnosztikai vagy terápiás céllal” - mondta az InfoRádió "Szigma - A holnap világa" című magazinműsorában Rózsa Balázs agykutató.