A világon az első között válhatunk kutyává a Facebook új funkciójával

A magyar piac kicsi, viszont a lakosság számához képest nagy arányú a közösségi oldalak látogatottsága - feltehetően ezért teszteli hét ország mellett Magyarországon is legújabb fejlesztéseit a Facebook – mondta az IT Café Magazin munkatársa.

Szűcs Péter elmondta, hogy ahogy azt a Facebook már korábban is megtette, most is többek között Magyarországon teszteli az új funkcióit.

„Egy szűkkörű tesztnek vagyunk a részesei: 8 országban indult el az új funkció, ami a „napom”-funkciót gondolja tovább, illetve a facebookos kamera alkalmazást bővíti ki olyan funkciókkal, amiket már például a Snapchatből ismerhetnek a felhasználók.

Így a kiterjesztett valósággal maszkokat húzhatunk a fejünkre, így virtuálisan kutyává, kismacskává, angyallá vagy bármilyen más érdekes vagy vicces figurává válhatunk.

Mivel ezek követik a fejünk mozgását, úgy néz ki, mintha tényleg maszkban mászkálnánk” - mondta a szakértő.

Az egyik újdonság, hogy bizonyos alkalmazásokkal a feltöltött fényképek csak adott ideig láthatóak az oldalon.

Az IT Café Magazin munkatársa elmondta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fényképek, amiket feltöltünk, 24 óráig érhetőek el, utána ezt a Facebook eltávolítja.

„Ám az az alapvetés, hogy ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad, ebben az esetben is igaz lehet, hiszen azt a Facebook sem tudja megakadályozni, hogy a felhasználók például képernyőképet készítsenek a fotóról, és így megőrizzék. De maga a Facebook szervere nem tárolja ezeket az információkat” - fejtette ki Szűcs Péter.

Elmondta azt is, hogy ezentúl arra is van lehetőség, hogy ne mindenkivel ossza meg a felhasználó a képeket, amiket készít, hanem konkrétan egy-egy csoportnak vagy bizonyos személyeknek tudja megmutatni.

„Erre egyébként eddig is volt lehetőség, csak kicsit bonyolultabb módon. Mivel ezt a funkciót sokan nem ismerték, a Facebook úgy döntött, hogy könnyebbé teszi ennek az elérését” - tette hozzá a szakértő.

Az IT Café Magazin munkatársa elmondta: emögött az áll, hogy

több per is volt abból, hogy olyanok is látták ezeket a képeket, akiknek nem kellett volna.

„A Messenger „napom”-funkciója például úgy működött, hogy mindenki, akivel valaha kapcsolatba kerültem – akkor is, ha nem volt ismerősöm a Facebookon, csak egyszer beszélgettem vele a Messengeren – láthatta a képeimet.

Elég kellemetlen helyzeteket okozhat, ha egy munkatárs vagy üzleti partner, akivel korábban beszélgettem, a „napom”-funkcióban láthatja, ahogy éppen strandolok”

- vázolta a korábbi problémát Szűcs Péter.

Hozzátette, hogy megkérdezték a Facebooktól, miért Magyarországon és hét másik országban tesztelik az új funkciókat, és miért nem az Egyesült Államokban, ám erre egyelőre nem kaptak választ.

„A feltételezések szerint ennek az az oka, hogy ezek olyan kis, a Facebook szempontjából nem túl jelentős piacok, ahol egyébként az ország lakosságához képest nagyon nagy azoknak az aránya, akik aktívan használják ezeket a funkciókat. Így ha valamit mellélőnek, akkor nem fog rajta rengeteg ember felháborodni, viszont mégis kapnak egy releváns képet arról, hogy hogyan használják ezeket a funkciókat a felhasználók” - mondta az IT Café Magazin munkatársa.