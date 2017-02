Szenzáció: két szuperanyagra bukkantak, csak az egyik sajnos elveszett

A napenergián kívül a hő- és a mozgási energiát is árammá alakítja egy most felfedezett, szuper képességekkel bíró ásvány. A napelem-gyártásban már korábban is ismert perovszkit ásványok egy új fajtájáról van szó.

A KBNNO névre keresztelt anyagra a finn Oului Egyetem kutatói bukkantak rá - írta az Independent Business Times.

A perovszkit ásványok különleges képességét már korábban is felfedezték, de ezek mindig csak egyféle forrásból tudtak áramot előállítani, például csak hőből vagy csak a napsugárzásból.

A KBNNO viszont egyszerre több forrást is tud hasznosítani. Ráadásul ha sikerül a szerkezetét módosítva még hatékonyabbá tenniük (a KBNNO hatásfoka nem olyan jó, mint más perovszkit ásványoké), akkor az eddigieknél nagyságrendekkel jobb áramforrásokat alkothatnak.

Ráadásul olyanokat, amelyek képesek a környezetük energiáját árammá alakítani, így anélkül töltődnének, hogy hálózatra kellene csatlakoztatni őket.

A szuperanyag, amit nem találnak

A Jupiter, a Szaturnusz vagy az exobolygók belsejében nagy mennyiségben lehet abból a különleges anyagból, amit már jó ideje próbálnak előállítani a tudósok. Most a Harvard Egyetem tudósai jelentették be, hogy elkészítették a fémes hidrogént, csak sajnos nem találják.

Egy elmélet szerint ez az anyag szupravezetőként látványosan növelné minden elektromos eszköz teljesítményét és jelentősen csökkentené az energiaveszteséget - írta az Independent. Még a rakéták üzemanyagát is hatékonyabbá tenné, így aztán olyan messzire juthatnánk az univerzumban, mint soha korábban.

Az elkészített anyagot két vékony gyémántdarab között tartották, óriási nyomáson, abszolút nulla fokos hőmérsékleten, ám egy vizsgálat közben az egyik gyémánt "egyszerűen elporladt", ami elég váratlan jelenség egy ilyen kemény anyagnál.

Hogy a vizsgált fémes hidrogén mintával mi lett, nem tudni, ugyanis egyszerűen eltűnt. A harvardiak arra gondolnak, hogy instabilitása miatt gázzá alakult. A helyzet elég kellemetlen, ugyanis az egyik kutató z Amerikai Fizikai Társaság ülésén is beszélt volna a fémes hidrogénről. Remélik, addig sikerül ismét előállítani.

A tudományos világban többen is kételkednek abban, hogy egyáltalán sikerült-e előállítani a szuperanyagot. A gyanakvásnak lehet alapja: az évek során rengeteg kutató dolgozott a forradalmi anyag létrehozásán. Több tudós is kijelentette már, hogy elérte az áttörést, utóbb azonban rendre kiderült, hogy tévedtek.