Guruló hordó a járdán – a jövő csomagszállítója?

Bár már dolgoznak az Amazonnál és a Google-nél a repülő drónos csomagszállításon, egy újabb komoly támadásra készülnek a robotok – átvennék az uralmat a járdákon – írta a the Economist.

Az olasz Vespa-gyártó, a Piaggio néhány napja mutatta be Gitát, a zömök, hordó alakú robotját. Mivel a robot két kerekéken gurul, a csomagtartó részében az áru mozdulatlan marad. Gita maximum 35 km/órás sebességre képes, ám a legtöbbször ennél lassabban, a tulajdonosát követve halad, mögött lemaradva egy-két méterrel – számolt be a The Economist.

Egészen pontosan a tulajdonosán lévő elektromos övet követi, amelybe egy, a robot útját segítő apró kamerát építettek be. Ennek segítségével Gita jobban érzékeli az akadályokat – az utcasarkokat és a bejárai ajtókat.

Ám dolgoznak az önálló közlekedésén is: kamerákkal, térképekkel és ultraszónikus szenzorokkal szerelik fel a robotot, így már az áruk önálló kiszállítására is képes lesz.

Gita maximum 18 kilogrammnyi súlyt képes szállítani, és nyolc órán keresztül képes működni.

Amerika különböző városaiban egy tucat Gitát tesztelnek jelenleg, például eszközöket szállítanak szerelőknek, repülőtereken útba igazítják az utasokat, és csomagok szállításában segítenek.