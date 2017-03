„Csak a klisék maradnak a fiatalok nyelvében”

„Már a hetvenes években megfogalmazták egy konferencián, hogy szürkül a szókészlet különösen a fiataloknál, kevesebb jelzőt használnak. Szerintem ezt az álláspontot akkor is és most is megerősítik a pedagógusok. Nehezebben fogalmaznak a fiatalok,

ha valamit választékosan le kell írni, akkor a klisék jönnek elő, a jelzők pedig visszaszorulnak”

- osztotta meg tapasztalatait Balázs Géza.

Hozzátette: a pedagógusok arra panaszkodnak, hogy a Toldi elemzésekor például egyre több szót kell megmagyarázni a diákoknak.

A nyelvész úgy látja, hogy nagyon sokféle információs csatorna létezik manapság, amiket a fiatalok nagyon jól tudnak használni.

„Ám ezek nagy része a jelzésszerű kommunikációra épül, amelyek alkalmasak ugyan a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé” - véli Balázs Géza.

A nyelv elszürkülésének okairól beszélve elmondta, hogy vannak objektív és szubjektív okok. Objektív ok többek között, hogy a nyelv folyamatosan változik, és egyre több a gyorsan változó technológiai eszköz, amelyek gyors kommunikációra ösztönöznek bennünket.

A szubjektív okokkal kapcsolatban említette a nyelvész, hogy az objektív okok hatására

kapkodunk, gyorsan akarunk válaszolni,

jelzésszerűvé válik a kommunikáció, nincs idő végiggondolni a mondanivalónkat, és nem olvasunk eleget.

„Mindennek a következménye pedig az elszürkülő szókincs” - véli Balázs Géza.