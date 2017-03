Végre lefilmezték a világ legtitokzatosabb állatát: nézze meg!

A tudósok a csőröscetfélék közé tartozó faj, a Mesoplodon mirus fején egy mintázatot is észleltek, melyet eddig korábban nem jegyeztek le. Molekulárgenetikai vizsgálatok segítségével azt is megállapították, hogy az állatok az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek környékén is előfordulnak. Megfigyeléseiket a PeerJ című tudományos lapban mutatták be.

Natacha Aguilar de Soto, a brit St. Andrews-i Egyetem kutatója a tanulmányban összesen hét megfigyelésről számolt be a két szigetcsoportnál, a cetek atlanti-óceáni elterjedési területének legdélebbi pontjánál.

Egy víz alatti videófelvételen három együtt úszó állat látható, emellett közeli felvétel készült egy borjúról is. A tudósok továbbá vizsgálatnak vetettek alá egy hím állatot, amely a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigeten vetődött partra.

A szigetcsoportokhoz tartozó terület ideális a True-féle csőröscet megfigyelésére, itt ugyanis a víz a partokhoz közel hirtelen mélyül, ami megkönnyíti az állatok észlelését.

A True-féle csőröscetek az Atlanti-óceán északi részén és a déli félteke mérsékelt övi vizeiben élnek, számuk egyelőre ismeretlen. Az állatok sok időt töltenek a mély vizekben, ahol nem kerülnek a kutatók szeme elé, ráadásul nagyon sokáig bírják a víz alatt, csak ritkán jönnek fel a felszínre levegőt venni.

Az a kevés információ, melyet eddig ezekről a cetekről szereztek a tudósok, többnyire partra vetődött állatok vizsgálatából származik. Csak nagyon ritkán sikerül élő állatot megfigyelni, ráadásul ezekben az esetekben sem teljesen biztos, hogy a látott élőlény True-féle csőröscet, mert ezek a tengeri emlősök könnyen összetéveszthetők más csőröscetfélével.