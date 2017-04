Kodály Zoltán egy másik arca

Kevesen tudják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború utáni megújítása is Kodály Zoltán nevéhez fűződik. „Maga az épület is romokban hevert. Ez szimbolikusan is megmutatja azt, hogy a magyar tudományosság 1946-ban milyen állapotban volt. Ebből a romos állapotból kellett Kodálynak valamilyen módon kiemelnie a tudományos közösséget” - mondta az InfoRádió Szigma – a holnap világa című tudományos magazinműsorban Dalos Anna zenetörténész, az MTA BTK zenetudományi intézetének kutatója.