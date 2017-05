Ezt a képet nézve igazi űrhajósnak érezheti magát

Fotó: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Habár a Szaturnusz sarkvidékére is jóval kevesebb napfény jut, mint az egyenlítője körül lévő területre, így is sok részlet kivehető a tudósok számára a Cassini fotóján. Érdemes azt is tudni, hogy a Szaturnusztól közel tízszer olyan messze van a Nap, mint a Földtől. A fotó a Szaturnusz felszínétől mintegy 900 ezer kilométerre készült, az eredeti fotó minden pixele 54 kilométer távolságnak felel meg. (Az eredeti képhez vezető linket a cikk végén találják.)