Ez lehet a jövő útja? A nyomtatott petefészek egereknél már bevált

Zselatinból készült petefészek-protézist ültettek be egerekbe, amelyeknél ezután megindult a peteérés, és egészséges kisegerek születtek - számolt be a kutatás eredményeit közzétevő Nature Communications cikkéről a The Guardian.

A tudósok porózus lapocskákat nyomtattak zselatinból, és apró, folyadékkal teli zsákokkal töltötték meg, mindegyikben éretlen petesejtek voltak. A beültetett bioprotézis egy hét alatt rákapcsolódott az egerek vérellátására, és szinte természetes úton, a beépített pórusokon keresztül kibocsátották a petesejteket.

A hét kísérleti egérből háromnak születtek egészséges, nemzőképes kicsinyei az új módszerrel.

Reményt adhat a kísérlet azoknak a nőknek, akiknek valamilyen okból, például rákos betegség miatt, károsodott a petefészkük, vagy akik hormonproblémákkal küzdenek.

Egereknek mesterséges petefészket már korábban is készítettek kutatók, ám ez az első alkalom, hogy 3D nyomtatással állították elő a protézist. Az egyelőre nem derült ki, hogy a nagyobb és az egerekénél gyorsabban növekvő emberi petefészket is tudják-e ezzel az eljárással pótolni.

