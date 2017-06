Egy titkos szerelemnek is köszönhető, hogy ma létezik a Magyar Tudományos Akadémia

Az utóbbi időben ismét előkerültek azok a vádak, amelyek elvitatnák Széchenyi István gróf érdemeit a Tudományos Akadémia alapításában. Egyesek azzal is előhozakodnak, hogy Széchenyi tulajdonképpen be sem fizette az általa felajánlott összeget. A történész szerint ezekkel az érvekkel több baj is van: például az, hogy nem egy konkrét összegről van szó, hanem a birtok jövedelmének kamatairól, vagy az, hogy azokban az időkben nem is lett volna hova befizetni egy nagyobb pénzösszeget, hiszen bankok sem voltak, amelyek kamatoztathatták volna a pénzt. Az viszont a kor tudósa szerint egyértelmű, hogy Széchenyi bejelentése és felajánlása törte meg a jeget, és indította el útján a magyar tudós társaságot – mondta az InfoRádió Szigma – a holnap világa című tudományos magazinműsorban Fónagy Zoltán, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.