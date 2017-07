A kokainnál is nagyobb függőséget okoz egy gyakori anyag

A legújabb kutatások szerint a dohányzás sejtszinten is nagyobb károkat okoz, mint azt korábban hitték. Ráadásul nem is hinnénk, hogy mennyire komoly függőséget alakíthat ki. „A nikotinfüggőség sokkal erősebb függőséget jelent, mint a kokainnál vagy a heroinnál kialakuló függőség, ráadásul az agy egyes idegsejtcsoportjaiban is változást hoz létre a dohányzás egy bizonyos idő után” - mondta az InfoRádió Szigma – a holnap világa című tudományos magazinműsorában Odler Balázs, a Semmelweis Egyetem tanára.