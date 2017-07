"A valódi szeretet megértés alapú"

Az autizmust az új, hivatalos diagnózis szerint "spektrumzavarnak" is szokás nevezni, aminek az az egyszerű oka, hogy a tünetei nagyon sokszor egyáltalán nem könnyen felismerhetők - mondta az InfoRádió Szigma - a holnap világa című magazinjában az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának kutatója. Stefanik Krisztina hozzátette, a kezelése sem egyszerű. Orvosi beavatkozással nem is lehet. A szakember szerint nem elég az autizmussal élő beilleszkedését segíteni, a környezetet, azaz a társadalmat is alkalmassá kell tenni a befogadására.