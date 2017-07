Íme az okok - egyre csökken a nyugati férfiak spermiumszáma

"Tekintve a spermium jelentőségét a férfiak termékenysége és egészsége szempontjából, a tanulmány figyelemfelkeltő kiáltás a kutatók és az egészségügyi hatóságok számára az egész világon" - mondta Hagai Levine, a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatója, a tanulmány vezetője.

Okok

A hímivarsejtek számának csökkenése hátterében több ok is állhat Schlatt szerint: okozhatja a csecsemők által viselt túl meleg pelenka, a nadrágzsebben hordott mobiltelefon vagy az aszpirin is.