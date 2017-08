Piknikezzen és kívánjon az égbolt alatt!

Augusztus 12-ről 13-ra virradóra, az éjszaka második felében érdemes az eget kémlelni, ekkor van magasan az az égi képzeletbeli pont, ahonnan – látszólag – a meteorok kisugároznak – mondta a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára.

„Minden meteorraj onnan kapja a nevét, amelyik csillagkép irányából – látszólag – érkezik, a Perseidák a Perseushoz kapcsolódnak. Az észlelhetőséget befolyásolja a holdfázis, utolsó negyed körüli fázisban lesz éppen. Ez azt jelenti, hogy csak a fényesebbeket fogjuk észrevenni, a halványabbak eltűnnek, elmosódnak az égi háttérben.”

Megfigyeléskor célszerű a minél teljesebb körkilátás biztosítása, le lehet feküdni a földre és néhány órán keresztül érdemes figyelni az egész égboltot, hogy hol bukkannak fel a hullócsillagok, népiesen: Szent Lőrinc könnyei – ajánlotta Mizser Attila.

„Egy óra alatt akár néhány tucat meteort is észre lehet venni. Azt szoktam mondani, ha egyet meglátnak, kívánjanak minél nagyobb állami támogatást a magyar csillagászatnak.”

A közösségi oldalakon érdemes körülnézni, sok helyen szerveznek hullócsillagnéző éjjelt. A szakember azt ajánlja, piknikezzünk az égbolt alatt Budapesten a Normafánál, a Hármashatárhegyen vagy a Margitszigeten.

„Magyarországon már három kitüntetett, csillagos égbolt park is van. Ezek a nemzeti parkokhoz kapcsolódnak, a Zselicben van ilyen, híresen sötét hely, Hortobágyon is és most már pár hónapja a Bükkben is létezik. Ez azonban most nem sokat segít, mert a Hold, mint fényszennyező forrás fönt lesz az égen. Ennek ellenére a jó kilátású helyekre érdemes kitelepülni és elmélyedni az égbolt szépségében.”

