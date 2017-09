Ismeretlen létformák lehetnek a Földön

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói algák, moszatok, apró állatok és korábban nem ismert élőlények DNS-nyomait találták meg jégbarlangokban, amelyeket a Ross-sziget egy aktív vulkánja, az Erebus gőzei vájhattak ki.

"Nagyon magas hőmérséklet lehet a barlangokban, némelyikben akár 25 Celsius fok is. Az ember kényelmesen érezheti magát odabent egy pólóban is. A barlang bejáratát megvilágítja a természetes fény, amely néhány barlang mélyére is átszűrődik a vékony jégrétegen át" - számolt be a kutatásról Ceridwen Fraser, az ANU vezető kutatója.

A barlangokban talált DNS hasonló volt növények és állatok DNS-éhez, például az algákéhoz, moszatokéhoz és gerinctelenekékez, amelyeket másfelé meg lehet találni az Antarktiszon, ám a DNS-mintákban voltak olyan szekvenciák, amelyeket nem tudtak azonosítani.

"A tanulmányunk bepillantást enged abba, hogy mi élhet az antarktiszi jég alatt - akár új növény- és állatfajok is lehetnek ott" - mondta Fraser.

Laurie Connell társkutató, a Maine-i Egyetem tudósa hozzáfűzte, hogy a talált DNS-mintákból még nem következik, hogy ezek az élőlények még mindig élnek is a jégbarlangokban. "A következő lépésben alaposabban meg kell vizsgálni a jégbarlangokat és élőlények után kell kutatni. Ha léteznek, akkor egy izgalmas, új világ kapuja nyílik meg" - magyarázta Connell.

