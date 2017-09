Már nem sci-fi, létezik a gondolatvezérelt művégtag

Nemzetközi hírű neurofiziológusok vettek részt Szegeden azon a konferencián, amelyet a Magyar Klinikai Neurofiziológia Társaság szervezett. A tanácskozáson olyan eredményekről is beszámoltak, amelyek nem is olyan rég még a tudományos fantasztikum világába tartoztak. Ilyen például a mélyagyi stimulációval kezelt kézremegés vagy a gondolatokkal irányított művégtagok - mondta Kamondi Anita professzor az InfoRádió Szigma - A holnap világa című magazinműsorában.

Az európai klinikai neurofiziológusok krémje a legújabb eredményekről számolt be a konferencián – mondta a Magyar Klinikai Neurofiziológia Társaság elnöke. Kamondi Anita professzor hozzátette, volt egy olyan szimpózium, amelyen a gondolkodás révén mozgatható művégtagot mutatták be.

„A művégtagok elektromosan hozzákapcsolják a megmaradt idegekhez, a perifériás idegek továbbítják elektromos jelek formájában a gondolatot az érintkezőhöz, így ha a beteg elég sokat gyakorol, kivitelezni tudja az elgondolt mozdulatot.”

Szintén sikeres volt az a magyar tudósok által szervezett szimpózium, amely az alvás finomszerkezetével foglalkozott – mondta el a Neurofiziológia Társaság elnöke. Kamondi Anita hozzátette, megjelentek a konferencián a klinikai neurofiziológusok nagy öregjei is, akik a cikkeikkel tanították a jelenlegi szakembereket a szakmára, és most is a gyakorlatban jól használható újdonságokat mutattak be.

