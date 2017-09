Új ellenőrt kap a világ 193 országa

Az új tisztséget Peter Thomson, a Fidzsi-szigetek volt ENSZ-nagykövete, az előző ENSZ-Közgyűlés elnöke tölti be - jelentették be kedden New Yorkban a világszervezet 72. közgyűlésén.

A világ első óceánkonferenciáján, amelyet idén júniusban tartottak az ENSZ New York-i székházában, 193 ország vállalta, hogy fenntartható módon használja az óceánokat.

A résztvevők összesen 1400 önkéntes vállalást tettek a világtengerek védelmére.

António Guterres ENSZ-főtitkár óceánügyi különmegbízottjának fő feladata e vállalások betartatása lesz.

Peter Thomson a kinevezést átvéve azt ígérte, hogy a célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a civil szervezetekkel, a tudományos közösséggel, a magánszektorral és más jelentős tényezőkkel.

Az ENSZ következő óceánkonferenciáját 2020-ra tervezik.

