Megfejtik a Mars nagy titkát

Jelenleg csak vízjeget találtak a hideg bolygón, de új hírek szerint váratlan helyeken is. Most pedig arról közöltek friss információkat, miként lehetett régen folyékony víz a vörös bolygón. Időközben nagyon érdekes tapasztalatokkal tért vissza a marsi körülményeket szimuláló elvonulásáról hat kutató. Még egy kis ideig várják azok jelentkezését, akik elküldenék a nevüket a Marsra.

Arra már a marsjáró és a marsszondák is szolgáltattak bizonyítékot, hogy a vörös bolygón 3 milliárd évvel ezelőtt még folyók hömpölyögtek, vagyis elég meleg lehetett ahhoz, hogy a víz folyékony formában lehessen jelen. De azt eddig még nem fejtették meg, miként volt ez lehetséges a jéghideg planétán.

Most kutatók egy csoportja arra a következtetésre jutott, hogy a Mars száraz időszakának kezdete után is lehetett folyékony víz a bolygón. Az elmélet szerint hatalmas metángáz-kitörések okozhattak üvegházhatást, megvédve a bolygót a kihűléstől - mondta a New Scientistnek a Chicagói Egyetem munkatársa, Edwin Kite.

No de honnan jöttek a metánkitörések?

A kutató szerint ennek magyarázatát a Mars tengelyének dőlésében kell keresni. Ahogy a Föld, úgy a Mars is dőlt tengellyel kering a pályáján, ám a Mars "ferdesége" jelentősen változott a múltban a Jupiter hatására. Amikor a Mars "nagyon dőlt" állapotban volt, a jégkészletek több időt voltak közvetlen napfényben, így megolvadhattak.

Fotó: NASA/GSFC/Univ. of Colorado Ez az animáció egy napvihar idején a Marson megjelenő sarki fényt mutatja be, de a Mars tengelyének dőlése is jól látszik a képen

"Ez olyan, mintha a jeget meggyújtanánk. Ha egy nagy öngyújtót lobbantanánk rá, akkor a felszabaduló gáz lángolna. A kezünkben olyan, mint a jég, de a földi nyomáson instabil, ezért metángáz szabadulna fel belőle" - mondta Edwin Kite.

Egy százalék is elég

Az extrém módon megdőlt pálya idején tehát a Marsi jégből a feltevés szerint nagy mennyiségű metán kerülhetett a légtérbe, felmelegítve eléggé ahhoz, hogy a fagyott jég tavakká olvadjon és folyók eredjenek belőlük.

Habár a Napból érkező ultraviola sugarak hatására lebomlott a metán, de a "meleg" korszak így is több millió évig eltarthatott. Kutatásukban Kite-ék arra jutottak, hogy az extrém dőléssel jellemzett időszakok időzítése és időtartama megegyezik a tóformáló klímák időszakainak időtartamával és relatív ritkaságával.

A 2015-ös NASA-videó a víz jelenlétének bejelentéséről

Számításaik szerint ha csak egy százaléknyi metán is kerül egy szén-dioxidban gazdag légkörbe, az a földi légnyomás mellett 6 Celsius-fokos emelkedést okoz - ez elég a jég megolvadásához a Marson.

Az elmélet azonban épp ezen a ponton dőlhet meg, a jelenlegi bizonyítékok szerint ugyanis nem volt a fenti folyamathoz elegendő szén-dioxid a Mars légkörében. Ezt állítja legalábbis a NASA kutatója, Thomas Bristow, arra hivatkozva, hogy nem találják a szén-dioxidban dús légkörre utaló karbonát ásványokat a marsi kőzetekben.

Ott is van jég, ahol nem gondolták

A közelmúlt felfedezése, hogy az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA beszámolója szerint a Mars egyenlítője közelében is találtak vízre utaló nyomokat. A Mars Odyssey űrszonda neutron spektrométerével 2002-2009 között begyűjtött adatokat elemezte a Johns Hopkins Egyetem fizikusa, Jack Wilson által vezetett csapat. Ahogy a kompozit képek fókuszát élesebbre állították, nagy mennyiségű hidrogént fedeztek fel a bolygó egyenlítője közelében.

Fotó: Steve Lee (University of Colorado), Jim Bell (Cornell University), Mike Wolff (Space Science Institute), és NASA Ezen a képen a Mars bal alsó területe az a rész, ahol az egyenlítőhöz közeli vízjég meglétét valószínűsítik.

Az északibb és délibb szélességi körökön ez a felszín alatti vízjég jele. Ha a térségben valóban van vízjég, az fontos lehet a jövőben a Marsra látogató missziók számára. Ezzel ugyanis csökkenthető lenne a Földről szállított készletek nagysága, hiszen jó esetben ivóvízként, valamint a rakéták üzemanyagaként használt hidrogén előállításához is felhasználható lenne a marsi vízjég.

Visszatértek a "Marsról"

A NASA hatfős kutatócsoportja nyolc hónapot töltött izolációban a Marson tapasztalhatóhoz hasonló körülmények között egy Hawaii-szigeti vulkánon. A négy férfi és két nő azt vizsgálta, milyen lélektani hatásai lehetnek az asztronautákra egy hosszú ideig tartó missziónak.

A Hawaii-szigeten lévő Mauna Loa vulkánnak, a világ legnagyobb aktív vulkánjának csúcsa alatti sík vidéken elzártan élő kutatók űrruhát viseltek és mindenhova csoportosan mentek, ha elhagyták az építményt, amiben laktak.

Elvonulásuk idején többnyire liofilizált, vagyis fagyasztva szárított ételeket és maguk termesztette zöldségeket ettek. Joshua Ehrlich biológus friss zöldségeket termesztett, többek közt répát, paprikát, kínai kelt, paradicsomot, burgonyát.

Ha a külvilággal kommunikáltak, azt csak 20 perces késleltetéssel tehették: ennyi időbe telik, míg a jelek eljutnak a Marsról a Földre.

A csapattagok az összeférhetőségüket és a stressztűrő képességüket mérő játékokat játszottak és naplót vezettek arról, hogyan érzik magukat.

Hangulatuk vizsgálatára speciálisan tervezett szenzorokat viseltek a testükön, melyek mérték hangszintjüket és a többiekhez való közelségüket a 111 négyzetméteres élettérben. A szerkezet érzékelte, ha valaki kerülte a többieket, vagy épp egy vita hevében nagyon közel került egy társához.

Az általuk gyűjtött információk abban segíthetik az amerikai űrkutatási hivatalt, hogy a 2-3 éves Mars-utazással járó stresszt, elzártságot és veszélyeket jobban kezelő és viselő embereket és csoportokat válasszanak ki a missziókra - tudósított az MTI.

Azt is vizsgálták, miként segíthetik a legénységet a stressz kezelésében. A felgyülemlett feszültséget a virtuális valóság (VR) eszközeivel vezethették le, melyek segítségével trópusi tengerpartokon vagy ismerős tájakon érezhették magukat.

"Megtanultuk, hogy még a legjobb csapatban is lesz konfliktus. Így az a legfontosabb, hogy olyan csapatot hozzunk létre, melynek tagjai és maga a csoport is rugalmas, képes megvizsgálni a konfliktust és visszatérni belőle" - véli Kim Binsted, a Hawaii Egyetem professzora, a projekt egyik vezetője.

A NASA reményei szerint a 2030-as években embereket tud küldeni a vörös bolygóra.

A világon több Mars-szimulációs projekt létezik, de a Hawaiin dolgozó kutatók szerint projektjük egyik legfontosabb előnye a helyszín. A Mauna Loa csúcsa alatti köves, vörös sík terület a Mars zord tájaira hasonlít.

Ön is elküldheti a nevét a Marsra

Amikor 2018 novemberében a NASA InSight missziója landol a Marson, egy különleges mikrochipben több százezer ember neve is vele lesz.

Fotó: NASA

2015-ben közel 827 ezer ember neve landolt így a Marson, most újabb körben lehet jelentkezni ezen a linken 2017 november 1-jéig - olvasható a NASA honlapján.

Az egyszer már elhalasztott küldetés a mostani tervek szerint 2018 májusban indul. A bolygók állása miatt Mars-missziót csak kétévente lehet indítani, egy néhány hetes perióduson belül. Az InSight küldetés célja a Mars belső magjának, köpenyének és kérgének a feltérképezése, ezért a robot mélyen lefúr majd a bolygó felszínébe.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!