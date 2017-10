Életünkben is lehetünk szervdonorok

Október 7-e a Szervdonáció és Transzplantáció Világnapja. Idén is sporteseményekkel, díjátadással és fáklyás felvonulással ünnepelnek-emlékeznek a betegszervezetek.

Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi elnökének becslései szerint 6-7000 transzplantált van Magyarországon, várólistán körülbelül 1300-1400-an lehetnek. Pedig mikor hazánk még nem volt az Eurotransplant tagja, előfordult, hogy nem tudták felhasználni a rendelkezésre álló donációkat.

A kuratóriumi elnök az InfoRádiónak azt mondta, az élődonoros szervátültetés magyarországi elterjedésével még több beteg életét lehetne megmenteni. Néhány éve az érzelmileg szoros kapcsolatban állók is adhatnak szervet, de vannak önkéntes felajánlók is akik – a véradáshoz hasonló módon – veséjüket vagy májuk egy darabját adnák rászorulóknak. Hollandiában és más európai országokban van is erre lehetőség.

A világnap alkalmából idén 11. alkalommal rendezik meg azt a különleges váltóúszást, mely során olimpikon úszók, transzplantáló orvosok és szervátültetett sportolók úsznak együtt. Illetve a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök teréig tartanak fáklyás sétát a donorok emlékére. A hazai szervátültetés érdekében végzett munkája elismeréseként október 14-én Dr. Asztalos László, a debreceni Transzplantációs Centrum nyugdíjas sebésze veheti át a Szent Kozma és Damján-díjat.

