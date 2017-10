Kiderült, melyik érzelem kerül a legtöbb pénzbe

Az eddig is ismert volt, hogy a szomorúságukat egyesek "vásárlási terápiával" kezelik. Most azonban a brit MoneySuperMarket kutatásából az is kiderült, kik hajlamosabbak túlköltekezni: a stressz és a szomorúság a két leggyakoribb ilyen állapot, de az unalom is sokakat sarkall vásárlásra. Ezen vásárlóknál 14 százalékkal nagyobb volt az esélye annak, hogy többet költenek a szükségesnél, mint azoknál, akik boldognak vagy semlegesnek vallották magukat. A kutatásban 2500 vásárló vett részt.

Az összes érzelmi állapot közül a stressz volt a legköltségesebb, ennek érzése 10 százalékkal növelte a túlköltekezés valószínűségét. Az unatkozással kombinálva pedig évente 1250 fontjába (körülbelül 420 ezer forint) került a vásárlóknak - írta a Daily Mail.

Kiderült az is, hogy a nők ha szomorúnak érzik magukat, 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel vesznek szépségápolási termékeket.

Komoly tényező a túlköltekezésben az is, hogy nincs fizikai kapcsolatunk a pénzzel - a válaszadók kétharmada betéti vagy hitelkártyáját használta az érzelmi alapú vásárlásoknál -, és hogy minden eddiginél könnyebb a fizetés az érintés nélküli kártyákkal.

Az életkor is fontos tényező: a 24-35 év közöttiek voltak a leghajlamosabbak arra, hogy érzelmi állapotuk miatt túlköltekezzenek.

És ha már valaki sokat vásárol, leginkább ruhákra, snackekre és hazavitt ételekre költ.

