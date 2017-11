Űrkörülmények Magyarországon

Olyan teret szeretnének kialakítani, amelyben – mágneses szempontból – hasonló körülmények uralkodnak, mint az űrben – mondta az InfoRádiónak Szarka László, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. A Mágneses Nulltér Laboratóriumban tehát közel nulla lesz a térerősség.

Különböző anyag- és idegtudományi vizsgálatokra is sor kerül majd a megépülő laboratóriumban, így új anyagok létrehozásában és az agykutatás területén is jelentős eredményeket várnak. Nemzetközi pályázatok elnyerését és – külföldi tudósokkal és cégekkel történő – széleskörű együttműködéseket is remélnek az új intézmény létrehozásával – tette hozzá a főigazgató.

Az alapkőletételen kívül az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium alapításának hatvanadik évfordulóját is ünneplik most Fertőbozon. A legnagyobb földtudományi projekt az 1957-58-as nemzetközi geofizikai év volt, mely hatalmas nemzetközi együttműködést eredményezett – hangsúlyozta Szarka László. A közös munka hozzájárult a földfelszín, az óceánok és a légkör pontosabb megismeréséhez, azóta mérik a légkör szén-dioxid tartalmát, de ennek köszönhető az első műhold elkészítése is. A program keretében hozták létre Fertőboz és Nagycenk között az akadémiai obszervatóriumot is.

