Beszédhangból is diagnosztizálható a rák

Azt mindenki képes megállapítani ismerőse, családtagja hangjából, ha bal lábbal kelt fel, a mesterséges intelligencia és a statisztika tudománya viszont ennél többre is képes. Akár súlyos betegségeket is ki lehet szűrni néhány elhangzott mondat alapján – közölte az InfoRádió Szigma – a holnap világa című magazinjában a beszédakusztikus, az MTA doktora. Vicsi Klára elárulta, tartanak is tőle a rokonai.