Kihagynák Amerikát a béketárgyalásokból

A török hadsereg a nyár vége óta ostromolja Szíriában az Iszlám Állam kezén lévő al-Bab városát. A török katonák olyan kemény ellenállásba ütköztek, hogy hétfőn külföldi légitámogatást kértek az akcióhoz.

Bár a törökök bizonyos mértékben együttműködnek a Szíriában fontos szereplővé vált Oroszországgal, a határuktól 30 km-re fekvő al-Babot a kormányellenes lázadókkal együttműködve próbálják meg bevenni.

Az Iszlám Állam-ellenes amerikai koalíció részeként most légitámogatást is kértek, és erre annál is inkább számítanak, mivel például az amerikai harci gépek a törökországi Incirlik támaszpontról indulnak bevetésekre.

„A nemzetközi koalíciónak kötelességének megfelelően kell fellépnie, és ez különösen igaz a légitámogatásra... az időjárás néha nem kedvez, de ez nem jogos indok arra, hogy nem kapunk légitámogatást” - fogalmazott a török elnöki szóvivő.

Bár az amerikaiak és szövetségeseik szíriai célpontokat támadnak, eddig nem segítették a levegőből a törökök offenzíváját al-Babnál. A törökök a hétvégén tankokat és 500 kommandóst vezényeltek a város határába, hogy végül bevegyék azt.

Az akció ellenmondásos, mert egy szíriai megfigyelőcsoport azzal vádolja a török erőket, hogy saját légicsapásaikban megöltek 88 polgári lakost. A hadsereg ezt határozottan tagadja.

A törökök eddig 36 katonát vesztettek – 16-ot múlt szerdán - és az Iszlám Állam a múlt héten azt állította egy videóban, hogy két katonát élve megégettek. Három további török katona van a dzsihadisták fogságában.

Amikor a katonák meggyilkolásáról készült állítólagos videó felkerült a világhálóra, a török internet-felhasználók számára nehézzé vált a hozzáférés a közösségi médiához.

Közben a törökök azzal vádolták meg az Iszlám Államot, hogy megölt 30, a városból menekülő polgári lakost. A törökök szerint a civilek halálát aknák és pokolgépek okozták.

Szintén Törökország szíriai szerepvállalásával kapcsolatos hír, hogy Ankara közölte: közvetítőként lép majd fel a szíriai kormány és a lázadók között, miközben Oroszországgal és Iránnal együtt béketárgyalásokat szervez a háború lezárására.

A január közepére tervezett első tárgyalási forduló kizárná a megbeszélésekből az Egyesült Államokat. Emellett az ENSZ eddig sikertelen béketárgyalásaival párhuzamosan zajlana.