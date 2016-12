Németország továbbra is retteg

A német belügyminiszter elmondta, hogy az ország határain még hosszú időn át ellenőrizni fogják a forgalmat, hogy megpróbálják eleve feltartóztatni a szélsőséges indíttatásból mindenre elszánt elemek beutazását. A schengeni szerződés átmeneti felfüggesztését eredetileg három hónapra tervezték, de a menekülthullám hatására – az Európai Unió illetékes szerveivel egyeztetve – ismételten meghosszabbították. Németországon kívül Ausztria, Dánia, Svédország és Norvégia is bevezette határforgalmának ellenőrzését.

Thomas de Maiziere utalt arra is, hogy már jó ideje elkészült az a javaslat, amely szigorítani kívánja a kitoloncolási szabályokat, illetve intézkedik az elutasított menedékkérők szabad mozgásának korlátozásáról. Ez a kijelentés feltehetően kapcsolatban áll azzal, hogy a berlini merénylet elkövetőjét, Anis Amrit, már hónapokkal korábban kiutasították Németországból, de az intézkedést a tunéziai hatóságok akadékoskodása miatt nem tudták megvalósítani, s így a 24 éves tunéziai férfi – alighanem cinkosok támogatásával – múlt hétfőn Berlinben hatalmába kerített egy lengyel rendszámú kamiont, amellyel belehajtott a Vilmos Császár Emléktemplom köré telepített karácsonyi vásárba.

A tettesnek eddig tisztázatlan körülmények között sikerült Franciaországon át Milánóba szöknie, ahol péntek hajnalban rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt.

A belügyminiszter utalt arra is, hogy további térfigyelőkamerák felszerelésével is megpróbálnak hozzájárulni a belső biztonság javításához. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy a bevásárlóközpontok üzemeltetői és a tömegrendezvények szervezői számára is lehetővé teszik a rendőrséggel közvetlen összeköttetésben álló kamerák elhelyezését.

A kereszténydemokrata Thomas de Maiziere közölte, hogy a karácsony előtti merénylet tanulságait levonva, pártja – koalíciós partnerével, a szociáldemokratákkal, és kiváltképpen Heiko Maas igazságügyminiszterrel – további szigorító intézkedésekre készül. A belügyminiszter azonban leszögezte azt is, hogy teljes biztonság nincsen, ezért nem is szabad azt sugallni, hogy a kormány ezt meg tudja teremteni.