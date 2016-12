Bátortalanabbul utaznak a németek

A terrorizmus rányomta bélyegét az idegenforgalomra is. A német utazási irodák forgalma emiatt január elseje óta közel 4 százalékkal csökkent. Kiváltképpen a Törökországba irányuló turizmus sínylette meg a politikai feszültséget, illetve a sorozatos merényleteket.

Az üdülni vágyó németekre hosszú időn át Törökország különleges vonzerőt gyakorolt. Noha számszerűen jóval többen utaztak Spanyol- vagy Olaszországba nyaralni, Isztambul a maga kulturális ajánlataival, vagy a török Riviérának nevezett Földközi-tenger melléki üdülőközpontok jutányos kínálataikkal tavaly csaknem 6 millió német számára biztosítottak remek kikapcsolódási és üdülési lehetőséget.

Az államcsíny és a pokolgépes robbantások elszaporodása azonban

elriasztotta a turistákat, így idén majdnem a felére zuhant vissza a Törökországba látogató németek száma.

Mint a berlini idegenforgalmi szövetség elnöke egy sajtóinterjúban elmondta, a biztonság megingása azonnal leolvasható a turisztikai statisztika adataiból.

Norbert Fiebig azonban utalt egy új tényezőre is, nevezetesen arra, hogy az utazások terén egyre nagyobb szerepet játszik a célországban uralkodó politikai helyzet.

Ez megmutatkozik a Magyarországra látogató német turisták számát illetően is. Míg a Balatont kedvelők körében a budapesti kormány intézkedéseivel kapcsolatos, nemegyszer igencsak bíráló hangú jelentések egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a nyaralásra vonatkozó döntésekben,

addig a folyami turistahajók fedélzetén, Passau felől egyre több, főleg nyugdíjas német érkezik Magyarországra.

A körükben végzett közvélemény-kutatás alapján számukra a biztonság az egyik fő motívum. Ez egybecseng Norbert Fiebig sajtónyilatkozatával, amely szerint – az idei németországi merényletek ellenére a válaszadók elsöprő többsége még most is viszonylagos biztonságban érzi magát hazájában, és ez a tény egyre nagyobb szerepet játszik abban is, hogy merrefelé tervezik a jövő évi szabadságuk eltöltését.