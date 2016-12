Rendkívüli készültség Németországban

Szilveszter napján igencsak kevés rendőr kap kimenőt Észak-Rajna-Vesztfáliában, ugyanis Köln elöljárói erősítést kértek, hogy a rendezvények résztvevői háborítatlanul tudják megünnepelni az új esztendő beköszöntét. Tavaly szilveszter éjjelén a kölni dóm és a főpályaudvar közti téren zömében arab kinézetű fiatalok szexuálisan zaklattak nőket, akik közül többet ki is raboltak. Noha nemcsak Köln központjában, hanem Hamburgban és közel egy tucat más német városban is történtek nem egyszer sérüléssel is járó molesztálások, a német média a történtekről csupán négynapos késéssel számolt be, miután a kárvallottak tömegesen tettek feljelentést a zaklatások miatt. Ennek elkerülésére Köln belvárosában már szombat reggeltől 1500 rendőr teljesít szolgálatot, közülük 300-an háromfős egységekben járőröznek majd a szilveszterezők között.

Jürgen Mathis kölni rendőrfőnök elmondta azt is, hogy nem engedélyezték sem a szélsőjobboldali NPD, sem pedig az ugyancsak erősen jobboldali színezetű Alternatíva Németország számára elnevezésű párt tervezett tüntetését, mert a biztonsági erőket kizárólag a szilveszterezők háborítatlanságának szavatolására akarják kirendelni.

Ezzel egyidőben a dóm körüli negyedbe vezető utcákat beton terelőelemekkel és vízágyukkal felszerelt tömegoszlató járművekkel torlaszolják el, hogy megelőzhessék a Berlinben történt gázolásos merénylet megismétlődését. A Rajna-parti város jelképeként ismert székesegyház körül szinte nappali fény lesz szilveszter éjjelén, mert egy német képzőművész mozgó fényinstallációja világítja meg a térséget.

Berlinben is rendkívüli óvintézkedésekkel készülnek szilveszterre. A Brandenburgi kapu körül immár több, mint 20 év óta rendszeresen megrendezett évbúcsúztató résztvevőire ezer rendőr és 600 biztonsági őr vigyáz majd. A helyszínre vezető utakat betontömbökkel torlaszolják el, amelyeket azonban úgy helyeznek el, hogy mentő- és tűzoltóautók meg tudják közelíteni a Brandenburgi kaput. A résztvevők csak csomagjuk ellenőrzése után léphetnek a rendezvény színhelyére, amelyen a legismertebb táncdalénekesek és előadóművészek szórakoztatják majd az újév beköszöntését ünneplő tömeget.