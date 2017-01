Andy Murray letérdel II. Erzsébet előtt

II. Erzsébet királynő szokásos új évi kitüntetés-listáján idén sok sportoló nevét találjuk, hiszen szépen szerepeltek a britek az olimpián. A kitüntetettek fele nő és 9 százaléka színesbőrű.

A legmagasabb kitüntetés, amit a brit uralkodó adhat, a Companion of Honour rend tagsága. Ennek a rendnek hatvanöt tagja van, idén is csak néhány szépkorú kiválósággal bővült a kör. Nincs köze az olimpiához, de bekerült a legkiválóbbak elit társaságába az immár 87 éves Roger Bannister, az első angol atléta, aki - még 1955-ben - négy perc alatt futotta meg az egy mérföldet. Azóta is sokat tett a sport népszerűsítéséért, ezzel érdemelte ki a kitüntetést.

Minden aranyérmes olimpikon elnyerte méltó jutalmát, és mivel a hosszútávfutó Mo Farrah két számban is diadalmaskodott Rióban - ahogy 2012-ben Londonban is -, őt lovaggá üti a királynő. A mindig mosolygó, vékonyka futóbajnok nyolc éves korában került Angliába, a háború dúlta Szomáliából. Akkor még egy szót sem tudott angolul.

Sir Mo mellett egy Sir Andy is szerepel ez után a brit sportéletben. A kétszeres wimbledoni teniszbajnok Andy Murray térdelhet a királynő elé, hogy az uralkodó a kardjával a vállát érintve, lovaggá üsse. A skót versenyző lesz hosszú évtizedek óta a legfiatalabb brit lovag, mivel 29 éves. Murray már közölte, hogy a címet versenyzőként nem fogja használni. Talán jobb is, mert idei első összecsapásán alaposan kikapott.

Lovagi címet kapott mások mellett a világhírű operaénekes, Wagner-hős, a walesi születésű Bryn Terfel, a színművész Mark Rylance, és meglepetésre, a 89 éves kabaré színész, a tulajdonképpen bohócnak mondható Ken Dodd. A királynőt bizonyára sokszor megnevetette a mókáival, de nem nagyon lehetett számítani arra, hogy élete vége felé Dodd még a Sir címet is elnyeri, ugyanis igen kellemetlen adóügyei miatt állt bíróság előtt.

Ha már korábban a lovagok közé került Paul McCartney, Mick Jagger és Elton John, a listára idén felvették kormányjavaslat alapján a Kink együttes hajdani frontemberét, az immár 72 éves Ray Daviest is.

A hosszú Új Évi kitüntetés lista felső régióiban böngészve, a Brit Birodalmi Rend új parancsnoki fokozatú tagjai között találjuk a három éve focista remeklései jutalmaként ugyanezzel az érdemrenddel kitüntetett David Beckham feleségét, Victoriát, aki jeles divattervező.

Az arra érdemeseket rendszerint a Buckingham Palotában ütik lovaggá. Az idősebbektől előre megkérdik, hogy le tudnak-e térdelni. A mackótermetű színész Peter Ustinov válaszolta erre levelében annak idején a ceremónia-mesternek, hogy letérdelni tud, de abban nem biztos, hogy ez után fel is tud állni.