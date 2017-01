A németeknek tudniuk kell: a megfélemlítéssel az ellenkező hatást érik el

A német hatóságoknak komoly problémát okoz a menekültekkel szemben elkövetett erőszak. Noha tavaly az előző esztendőhöz viszonyítva nem emelkedett számottevően a migránsok elleni bűncselekmények száma, az uszítás hangneme alig változott és az idegen-ellenes jelszavakat hangoztató szervezetek, így az Alternatíva Németország számára elnevezésű párt (AfD) népszerűsége is erősödőben van. Most Brandenburg tartomány kormánya úgy döntött, hogy az erőszak áldozatává vált menekültek még akkor is megkapják a tartózkodási engedélyt, ha menedékjog iránti kérelmüket elutasították, vagy erre alig van esélyük.