Moszkvának "kompromatja" van Trumpról?

Az amerikai titkosszolgálatok szerint nemcsak a Demokratákról szereztek az oroszok kompromittáló adatokat, hanem Donald Trump megválasztott elnökről.

A New York Times szerint a Fehér Házba tartó Trump erről kapott információt, amikor a hétvégén találkozott a kémszervezetek vezetőivel.

Az ingatlancézár és a hírszerzők viszonya feszültté vált azután, hogy Trump lesöpörte az asztalról azt a vádjukat, miszerint államilag irányított orosz hekkerek segítették választási győzelmét. Az oroszok úgymond a nyilvánosság elé tárták a demokraták szennyesét, ami Trumpot hozta előnybe.

Most ugyanazok a hírszerzési vezetők azt állítják: Moszkvának Trumpról is vannak komprommitáló anyagai – bár a New York Times cikke szerint ezek nem megerősített információk.

Ennek fényében érthetőbb lehet, miért nyilatkozott úgy Trump tanácsadója, hogy Trump részben elfogadja az orosz hekkelésről szóló hírszerzési jelentést.

A lapnak nyilatkozó, és nevük elhallgatását kérő illetékesek azt mondták: attól féltek, hogy az információ kiszivárgott volna, mielőtt találkoztak volna Trumppal. Az állításokról értesítették Barack Obama távozó elnököt és a kongresszusi vezetőket is, miközben nyomozást folytatnak.

Ugyanakkor nem fejezték ki sajnálkozásukat, azért, mert az állítólagos államilag irányított orosz hekkerkampány létét szerintük igazoló anyaguk kiszivárgott a médiának.

Közben a Guardian brit lap azt állította, hogy a Moszkvát rendszeresen bíráló John McCain szenátor az FBI-nak adott át egy dossziét Trump és az oroszok titkos kapcsolatfelvételéről.

A lap szerint az anyagot egy ma biztonsági tanácsadóként dolgozó volt nyugati elhárítási tiszt állította össze. Az anyag valódiságát a Guardian nem tudta megerősíteni, miközben a Trump-tábor tagadta, hogy titkos kommunikációt folytatott volna Moszkvával.

Az Obama-kormányzat egyik illetékese azonban „folyamatosan megbízhatónak és jólinformáltnak” nevezte a szerzőt.

Az állítólagos anyag szerint Trumpot már öt éve támogatja a Kreml és különböző ingatlanügyleteket ajánlottak neki – ezeket azonban visszautasította. Az orosz FSZB azonban annyi kínos információt szedett össze róla, hogy zsarolni tudja – állítja a szerző.

A New York Daily News bulvárlap szerint a Trump orosz kapcsolatairól szóló anyag szerzője egy volt brit hírszerzési tiszt, akit Trump republikánus ellenfelei és Hillary Clinton támogatói is alkalmaztak. Az újság szerint a volt brit kém azt állította: Trump szexpartikat tartott, amikor 2013-ban Szent-Péterváron és Moszkvában járt – abban a lakosztályban is, ahol 4 évvel korábban az Obama-házaspár szállt meg.

Donald Trump a tőle megszokott módon, a Twitteren reagált a hírre.

"HAMIS HÍREK - EGY TOTÁLIS POLITIKAI BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS" -

írta bejegyzésében.

A megválasztott elnök átmenetért felelős csapata egyelőre nem kommentálta a CNN jelentését.

A CNN nem tudta megerősíteni, hogy a kivonatot megvitatták Trump és a hírszerzési vezetők találkozóján. Az AP amerikai hírügynökségnek egy amerikai tisztviselő azonban azt mondta, hogy a kétoldalas jegyzetet bemutatták Trumpnak.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó két amerikai tisztviselő közölte: a kivonatban szereplő állítások "egyelőre nem alátámasztottak", az FBI és más amerikai ügynökségek még vizsgálják hitelességüket és pontosságukat. Az egyik tisztviselő hozzáfűzte, hogy a brit ex-hírszerző egyes jelentései hibásnak bizonyultak.

Az brit hírszerző jelentései az FBI-hoz is eljutottak tavaly nyáron, s bár eleinte komolyan vette az információkat, a nyomozó hatóság nem tett érdemi lépéseket. A brit forrás nagyjából három héttel a novemberi elnökválasztás előtt megszakította kapcsolatát az FBI-jal - közölték a Reutersnek nyilatkozó tisztviselők.

Az FBI a kampány során vizsgálta az úgynevezett Clinton-emailek, valamint a Clinton Alapítvány körül felmerült kérdéseket, Comey pedig csupán napokkal a november 8-i elnökválasztás előtt bejelentette: az FBI újraindította korábban lezárt nyomozását az elektronikus levelek ügyében.