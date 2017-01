Egyezség születhet Amerika és Oroszország között

„

Donald Trump leendő amerikai elnöknek meg kellene szüntetni az Oroszország elleni szankciókat, mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy hatástalanok voltak” – nyilatkozta Miloš Zeman cseh köztársasági elnök.

Nagymértékben üdvözölném ezt, és már többször is nyilatkoztam a szankciók megszüntetéséről. Általában véve is ellenzem a szankciókat, mivel a gyakorlat már igazolta, hogy hatástalanok, ha csaknem ellentétes hatást váltanak ki. Én ezt az ostrom alá vett vár mítoszának nevezem. Ez azt jelenti, hogy ha szankciókat vezetnek be, a nemzet egységesen kiáll a vezetője mögött. Ezáltal nő az állam vezetőinek népszerűsége, amely Vlagyimír Putyin esetében világosan megmutatkozott” – mondta a cseh államfő.

Zeman a szankciók megszüntetésével párhuzamosan egy Kína elleni kemény fellépésre számít Trump részéről. Ha összevetik Oroszország és Kína népességét, az arány 1:10-hez, és számba kell venni a gazdasági potenciált is. Kína a bruttó nemzeti termék esetében az első vagy második helyen áll a világon – tette hozzá Zeman, – ezért egyértelmű, hogy az Egyesült Államok vetélytársa nem Oroszország, hanem Kína. Mivel Csehország az Egyesült Államokkal szemben nem nagyhatalom, ebből eredően érdekében áll, hogy minden gazdaságilag jelentős országgal jó kapcsolatot tartson fenn. Mi nem konkurálunk velük nagyhatalmi szinten” – jegyezte meg a cseh elnök.

Miloš Zeman úgy véli, hogy az Európai Unióban a migrációs hullám a jelenlegi legnagyobb probléma. Véleménye szerint az unió háborúban áll az iszlamistákkal, de nem kezeli nagyon hatékonyan a problémát. A cseh államfő szerint ebben az évben is fenyegethetik Európát terrortámadások, és azt sem zárja ki, hogy azokon a területeken, ahol mindeddig még nem történtek.