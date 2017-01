Miért választanak fiatal férfiak idősebb nőket társuknak?

A Londonban élő Vizinczey István hatvan év alatt három regényt írt, a legújabb most jelent meg, 'If Only" azaz szabad fordításban "Ha mégis' címmel.

Az angliai magyar író legnagyobb sikerét az eredetileg 1965-ben kiadott művével, „Az érett asszonyok dicséreté"-vel aratta, ami immár több mint 7 millió példányban kelt el a legkülönbözőbb nyelveken.

A nagy angol napilap annak kapcsán kérdezte meg a magyar származású írót, hogy a 85 éves ausztrál-amerikai sajtócézár Rupert Murdochtól elvált harmadik felesége, a 48 éves kínai Wendi Deng, mivel új partnert talált magának – a szépen kigyúrt, jóképű, 21 éves modell, a Debrecenben született Zahorán Bertold személyében. Az erről készült képes riportokkal van tele a világsajtó.

Rupert Murdoch is vigasztalódik, új felesége Jerry Hall, Mick Jagger négy gyermekének anyja lett.

Vizinczey István arról beszélt az interjúban, hogy amikor hat éves korában, még szülőhelyén, Kálozon, átkarolta az édesanyját, már megérezte, hogy az idősebb nők szeretete az egész életére ki fog hatni. Fő művében azután meg is írta, hogy miféle igaz érzéseket táplált a könyvben a főhős, Vajda András filozófia professzor egy sor idősebb nő iránt. A műből 1978-ban film is készült.

Angol szlengben az idősebb nők által felkarolt fiúkat "toy boyok"-nak hívják, és az efféle érett asszonyokat "cougar'-nak, azaz pumának.

'Lám,' - veti fel a Daily Telegraph Vizinczeyt interjúvoló riporternője, - ' a fiatal lányokkal járó idős férfiakra nincs ilyen lebecsülő kifejezés.'

'Dehogy nincs' - válaszolja Vizinczey. 'Ezek a vén kecskék'.

A hajdan jóképű magyar író 1956 után Kanadában érett asszonyt vett feleségül, akivel ma is tart a jó házassága. Gloria pályája elején sokat segített neki az angol irodalmi stílus elsajátításában.

Vizinczey véleménye szerint az érett nők és a fiatal férfiak viszonya szorosabb lehet, mint a náluk sokkal fiatalabb nőkkel házasodó férfiaké."