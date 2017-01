Áll a bál a szocialistáknál Franciaországban

Néhány nappal a szocialisták elnökjelölt-állító választásának első fordulója előtt kisebb bombaként robbant a hír, miszerint közel ötven Lyon-i szocialista és kommunista politikus, köztük a város polgármestere és szocialista szenátor, Gerard Collomb úgy döntött, nem vesznek részt a január 22-i voksoláson és Emmanuel Macron volt gazdasági miniszter jelöltségét támogatják.

A kezdeményezés rendkívül kellemetlen a szocialista párt számára, már csak azért is, mert az elmúlt hetekben több más baloldali parlamenti képviselő is jelezte, hogy a felmérések szerint komoly esélyekkel rendelkező, baloldali-liberális értékeket valló Macron mögött sorakoznak fel. A Lyon-i akció annyiban számít újdonságnak, hogy az átpártolás ezúttal csoportos, és a kezdeményezők nem tagadják, hogy lépésükkel a baloldal átrendeződését is el akarják érni.

A folyamat magyarázata abban keresendő, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelölt-állító választáson induló szocialista politikusoknak semmi esélyük eljutni az elnökválasztások második fordulójáig. Az eddig favoritnak tartott Manuel Valls volt miniszterelnök előnye csaknem teljesen elapadt: a felmérések szerint két legfontosabb vetélytársához, Arnaud Montebourg volt gazdasági, illetve Benoit Hamon egykori oktatásügyi miniszterhez hasonlóan támogatottsága 35 százalékon áll.

Ráadásul a számok azt jelzik, hogy a második fordulót nagy valószínűséggel a baloldali értékekhez való visszatérést hirdető, de amúgy meglehetősen hiteltelennek számító Arnaud Montebourg nyeri majd meg, jócskán ráverve Manuel Valls-ra.

De a szocialista pozíciókat nem csak Macron veszélyezteti, aki a párt jobboldalán tarol, hanem a szélsőbal jelöltje, Jean-Luc Melenchon is egyre több szavazót szippant el tőlük. Ez utóbbihoz főleg azok pártolnak át, akik a baloldali értékek elárulásaként élték meg Francois Hollande és kormánya eddigi, általuk túlságosan liberálisnak tartott politizálását.

És mivel ennek a politikának Manuel Valls volt az egyik legfontosabb végrehajtója, ezért a szocialista népharag őt bünteti a legjobban. A hangulatot ezzel kapcsolatosan jól mutatja, hogy a néhány napja a nyugat-franciaországi Bretagne-ba látogató Valls-t egy ottani 18 éves aktivista pofon ütötte, és bár a fiatalembert három hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy bíróság, az interneten rengetegen fejezték ki egyetértésüket a cselekedettel.

A szocialista párton belüli zavart az is erősíti, hogy hetek óta tartja magát a hír, miszerint Francois Hollande hivatalban lévő államfő valójában a sokak által a globális pénzügyi elit jelöltjének tekintett Emmanuel Macron-t támogatja.