A Brenner-hágónál és Szlovákiánál erősítenének az osztrákok

Az osztrák védelmi miniszter szerint az ellenőrzésékre elsősorban az Ausztria és Olaszország közötti Brenner-hágónál és az osztrák-szlovák határon lenne szükség.

Indoklása szerint azért, mert az embercsempészek az utóbbi időben jellemzően ezt a két útvonalat választják ki arra, hogy a menekülteket Ausztriába szállítsák.

„Az ellenőrzéseket a szlovákokkal közös határvonalon is erősítenünk kell. Alsó-Ausztriában – ahol szomszédaink a szlovákok – fogtuk el az év eleje óta a legtöbb menekültet. A vonatokon is növelnünk kell az ellenőrzések számát” – jelentette ki Hans Peter Doskozil.

A tárcavezető azért fogalmazott így, mert a migránsok egyre gyakrabban vasúton jutnak be Ausztriába. Doskozil szerint a kibővített határellenőrzés miatt a rendőrség és a katonaság bevethető állományának bővítésére van szükség. A védelmi tárca ezért azt tervezi, hogy 100 katonát csoportosít át, akiknek feladata a vasúti ellenőrzés lesz.

A szociáldemokrata miniszter azt is javasolta, hogy szorgalmazzák a menekültek önkéntes kiutazását. Eszerint akiknek elutasították a menedékkérelmét, azokat olyan központokban helyeznék el, ahol a származási országukba történő visszatéréshez szükséges információkat megkapják.

Szlovákia úgy döntött, a jövőben is hajlandó segíteni Ausztriának az osztrák menedékjogot kérő migránsok bősi menekültközpontban történő elhelyezésében. Az ez ügyben 2015-ben aláírt, két évre szóló kétoldalú megállapodás idén augusztusban telik le. Ha azonban szükségessé válik, akkor a szlovák belügyi tárca a jövőben is kész felkínálni a segítségnyújtás ilyen formáját. A szlovák belügyminisztérium azt is megerősítette, hogy a két érintett állam között már tárgyalások folynak a további együttműködésről.