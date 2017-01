Mit várnak a britek Trumptól?

Donald Trumpnak Nagy-Britanniában is vannak hívei és ellenfelei. Akárhogy ítélik is meg egyéniségét vagy politikai elképzeléseit, mostantól fogva ő az Egyesült Államok elnöke, ennek tudatában kell felmérni világpolitikai jelentőségét. Trumptól Angliában sokan várják, hogy helyreállítja Nagy-Britannia és az Egyesült Államok különleges viszonyát, amely a globalizmus mellett elkötelezett Barack Obama elnöksége alatt sokat gyengült. Ellenfelei azonban inkább Soros Györgyöt idézgetik, az üzletember ugyanis Davosban arról beszélt, hogy Donald Trump meg fog bukni.

Az Európai Unióból kilépő Nagy-Britannia kétéves, vagy még ennél is hosszabb függetlenedési folyamatnak néz elébe, de máris nekilátott kiépíteni új világkereskedelmi kapcsolatait. Ezért fontos számára, hogy néhány napja Donald Trump New Yorkban azt nyilatkozta a londoni Times-nak, hogy az Egyesült Államok "nagyon gyorsan" szabadkereskedelmi egyezményt kötne Nagy-Britanniával.

Trump Európa-politikája igen újszerű.

Az új amerikai elnök nem hisz az Európai Unió hosszútávú fennmaradásában. Úgy látja, hogy idővel más nemzetek is követni fogják a brit példát. Miért? Mert Trump meglátása szerint a tagok nemzetállamokként jobban működhetnének, az unió nem a földrész reprezentáns képviselője, hanem - ez Donald Trump véleménye: a német törekvések megvalósításának eszköze.

Az új amerikai elnök szerint az Egyesült Államok, de Európa is, kárát látja annak, hogy a kölcsönös kereskedelmi egyezmények korruptak. Az ennek bizonyítására felhozott példája így hangzik:

"A New York-i gazdagok Mercédeszen járnak. Na és hány gazdag németnek van Chevroletje?"

A londoni Spectator folyóirat írja meg, hogy Boris Johnson brit külügyminiszter nemrég New Yorkban tárgyalt Donald Trump új főtanácsadójával, az elnök harminchat éves vejével, Jared Kushner-ral, aki szintén egy brit-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény mielőbbi létrehozását tartotta fontosnak és megjegyezte, hogy ennek az alapelveit napokon belül le lehetne fektetni.

London tulajdonképpen azt reméli, hogy az Európai Unió és az új amerikai elnök között kialakult feszültségből profitálni fog. Trump méltányolja a Brexit merészségét, a különleges viszony helyreállhat. Már jelezte, hogy közel állnak hozzá a britek igaz, hogy ezt elmondta a kanadaiakról, mexikóiakról, a pakisztániakról, sőt még a németekről is. Elvégre a nagyapja Frederick Trump bajor születésű volt.

Az új amerikai elnök politikáját és személyiségét a brit liberális körök nem látják ilyen pozitívan. A The Guardian napilap például nagy terjedelemben idézi az amerikai elnökválasztás során az ellenjelölt Hillary Clinton mögött állt Soros Györgynek, a davosi világgazdasági találkozón most elhangzott beszédét, amely szerint Donald Trump meg fok bukni. Amihez a pénzember azt tette hozzá, hogy bukás vár Theresa May brit miniszterelnökre is.

Inforádió, Sárközi Mátyás, London