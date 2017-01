Széteshet a francia szocialista párt

A szocialisták, a zöldek egy része és a radikális baloldali párt által alkotott, amúgy Szép Népi Összefogás nevet viselő választási szövetség szervezésében megtartott államfőjelölt-állító voksolás első fordulóját a politikai elemzők által potenciális meglepetésembernek tartott Benoit Hamon nyerte a szavazatok 36,21 százalékával. A politikus több mint öt százalékkal vert rá a második helyre befutott, a média nagy része által fő esélyesnek tartott Manuel Valls volt miniszterelnökre.

A különbség első ránézésre nem tűnik óriásinak, ám ha figyelembe vesszük, hogy a harmadik helyre a szintén igazi baloldali programmal indult Arnaud Montebourg volt gazdasági miniszter futott be 17,62 százalékkal, úgy a január 29-én tartott második forduló matematikailag akár lefutottnak is tekinthető.Hamon és Montebourg szavazatainak összeadása ugyanis 53,83 százalékot tesz ki, a volt gazdasági miniszter pedig már vasárnap este bejelentette: a második fordulón Hamonra voksol és erre buzdítja szavazóit is.

A második forduló kampánya egyébként már közvetlenül a szavazatok összeszámlálása után elkezdődött Manuel Valls ugyanis arra figyelmeztette a szocialista választókat, hogy amennyiben Benoit Hamonra szavaznak, úgy a biztos kudarcot választják. Ezt a kijelentését a volt kormányfő arra alapozza, hogy Hamon szerinte finanszírozhatatlan ígéretekkel kampányol, különösen ami a 750 eurós általános alapjövedelem bevezetését illeti. Ám az érintettet ez a kritika egyáltalán nem zavarta, úgy vélte, hogy Valls kijelentése a „régi politikai” hozzáállást tükrözi.

Egyelőre lehetetlen megmondani, hogy Manuel Valls-nak sikerül-e megfordítania a jelenlegi tendenciát, az azonban biztosnak mondható, hogy a szocialista szavazók jelentős része büntetni akarta és akarja a volt kormányfőt, számukra ugyanis ő testesíti meg Francois Hollande liberálisnak tartott politikai fordulatát, melyet a legtöbben árulásként éltek meg. Ráadásul a vasárnapi eredmények azt mutatják, hogy a baloldali szavazók nagy része baloldali politikát akar és fütyül Valls figyelmeztetésére.

A közvélemény-kutatások mindeközben azt mutatják, hogy bárki legyen a szocialisták és szövetségeseik jelöltje, az április-májusban tartott államfő választások első fordulóján az ötödik helyen végezne, vagyis semmi esélye eljutni a második fordulóig. Amennyiben ez a helyzet bekövetkezik, az nagy valószínűséggel a szocialista párt szétesését fogja eredményezni.