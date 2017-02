Így büntetnék az osztrákok az engedetlen migránsokat

Jelenleg is pénzbírsággal sújtják Ausztriában azokat a menekülteket, akik annak ellenére maradtak az ország területén, hogy menekültkérelmüket elutasították, ám ezután a pénzbírság összege az eddigi kétszerese, azaz 15 ezer euró is lehet. Ha valaki nem tudja vagy nem hajlandó ezt az összeget kifizetni, szabadságvesztésre is ítélhetik.

Egy menekültekkel foglalkozó szervezet szakértője úgy véli,

ez a lépés rendkívül megnehezíti majd a menekültek helyzetét,

ugyanis eddig lehetőségük volt az osztrák hivatalokkal részletfizetésben megegyezni, ezután viszont sokkal többen kerülnek majd börtönbe. Mindez az államnak is komoly anyagi megterhelést jelent: ki kell fizetnie ugyanis a drága bírósági tárgyalásokat, az ügyvédeket és a börtönben tartózkodást is.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan akkor sem tudnának visszatérni hazájukba, ha szeretnének, mivel országuk hivatalai nem működnek együtt Ausztriával. Az osztrák állam egyre szigorúbb a menekültekkel. Célja a menekülteknek nyújtott segélyek lefaragása és számuk jelentős csökkentése az országban.