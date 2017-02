A brit alsóház nem állja útját, hogy May beadja a Brexit-válópert

A brit parlament megszavazta, hogy Theresa May kormányfőnek van joga dönteni arról, mikor induljanak meg a Brexitről szóló tárgyalások. Egyúttal elvetették az extra feltételekről szóló módításokat, így az uniós állampolgárok jogait garantáló javaslatot is.

Rövidesen Theresa May kezében lehet a döntési lehetőség, hogy mikor „adja be a válópert” az EU-nak, azaz mikor aktiválja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amivel hivatalosan is többi tagállam tudtára adja, hogy kilép az Unióból.

A westminsteri parlament alsóháza nagy többséggel elvetette azokat a további feltételeket, amelyek késleltethették volna a brit kilépést vagy finomíthatták volna annak hatásait.

A már a szigetországban élő uniós állampolgárok letelepedési jogának esetében viszonylag szoros szavazáson, 332:290-hez arányban utasították el, hogy az EU-s dolgozók állandó tartózkodási és munkavállalási jogot kapjanak.

A konzervatív pártból mindössze 3 képviselő támogatta, hogy garantálják az európaiak jogait. A brit politika leginkább EU-barát, de az utóbbi években alaposan visszaszorult pártja, a Liberális Demokraták azt mondják: elég képviselőt tudnak mozgósítani a Lordok házában, amikor pár hét múlva a felsőház elé kerül a módosító indítvány.

„A liberálisok számára prioritás lesz az uniós polgárok jogainak védelme” – mondta a párt felsőházi frakcióvezetője.

A brit belügyminiszter azonban azt mondja: csak azután lehet rögzíteni az EU-s polgárok státuszát, amikor a brit parlament a két év múlva esedékes kilépés után új bevándorlási törvényt fogad el.

Közben annak ellenére, hogy a briteknek csak valamivel több, mint a fele szavazott a Brexitre és a parlamenti képviselők döntő többsége maradáspárti volt, szerdán a képviselők többsége mégsem állta útját „a népakaratnak”.

494 képviselő mondta azt 122-vel szemben, hogy May miniszterelnöknek van joga megindítani a kilépési tárgyalásokat. Ezt is a Lordok házának kell még jóváhagynia, ahol a konzervatív miniszterelnöknek nincs többsége.

Az, hogy az alsóházban módosítások nélkül átment a javaslat, felvetette a lehetőségét, hogy a nem választott Lordok is rábólintanak, amit követően törvényerőre emelkedhet.

A felsőházi képviselők ugyanakkor azt szeretnék, ha a brit parlamentnek több beleszólása lenne a folyamatba. A parlamenti vita során nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire megosztott az ellenzéki brit Munkáspárt és mekkora ellentét alakult ki az Unió-párti Skócia és a többi országrész között. A szavazás idején a Skót Nemzeti Párt képviselői Beethoven örömódáját, az EU nemhivatalos himnuszát énekelték.

Egy szerdán közzétett közvéleménykutatás szerint nőtt a skót függetlenség híveinek aránya azután, hogy May brit kormányfő arra utalt: ő „kemény” Brexitet akar.

Több tucat munkáspárti képviselő Jeremy Corbyn pártvezér utasításával szembefordulva a Brexit-törvény ellen szavazott. A belső feszültség miatt több munkáspárti tanácsadó is lemondott posztjáról.