Nem jött be a szlovák ellenzék terve

Továbbra is hivatalában marad Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután az ellenzéknek kudarcot vallott a kormányfő visszahívására vonatkozó terve. A csütörtöki rendkívüli ülés utáni zárószavazáson a 130 jelenlévő képviselőből 60-an szavaztak Fico leváltása mellett.

A Smer, a Híd és az SNS képviselői a hivatalban maradás mellett szavaztak, Fico visszahívását a független képviselők is támogatták. A rendkívüli ülés tizenkét órán át tartott, a vitában huszonheten szólaltak fel. Az ellenzék azért szerette volna leváltani a miniszterelnököt, mert szerintük nem teljesítette azt a nyilvános ígéretét, hogy stabilak maradnak az energiaárak Szlovákiában, és sokáig védelmezte azt az álláspontot, amely szerint az új energiaárak is a 2016-os szintet tükrözik. Bírálták azért is, mert Fico a saját embereit ültette az energetikai cégek felügyeletébe, akik egy eddig precedens nélküli csalást készítettek elő. Az ellenzék szerint a miniszterelnök ezt a csalást sokáig következetesen védte. A kormányfő szemére vetették továbbá, hogy nem váltotta le Peter Žiga gazdasági minisztert.

A Robert Fico menesztését kezdeményező Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője „cinikus hiénának” nevezte a miniszterelnököt: véleménye szerint Fico hátat fordított mindazoknak, akiknek hosszú évek óta felemelkedést, béremelést, kártalanítást és segítségnyújtást ígért: a romatelepeken élő gyerekeknek, a nővéreknek, a pénzügyi szolgáltatók által megrövidített embereknek, a gyermekeiket nevelő anyáknak és most a legsebezhetőbb állampolgároknak, akiket a megemelt energiaárak sújtanak.

Robert Fico parlamenti felszólalásában kiemelte, az ellenzék célja, hogy konfliktust váltson ki és apátiát keltsen a hagyományos pártok iránt. Felszólította a kormánypártok képviselőit, hogy ne hagyják magukat bevonni ezekbe a vitákba.

A maratonira nyúlt rendkívüli parlamenti ülés nem sokkal hajnali egy óra előtt zárult a szavazással. Robert Fico leváltására 76 képviselői szavazatra lett volna szükség. A voksok azonban 70:60 arányban oszlottak meg a kormánypártok javára. „Úgy gondolom, hogy mi az emberekért harcoltunk, s noha a számok most azt mutatják, hogy ebben a harcban alulmaradtunk, az erkölcsi győzelem a miénk” – értékelte a szavazás eredményét a Robert Fico leváltását indítványozó Igor Matovič.