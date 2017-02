Nem akarnak osztrák minimálbért fizetni a szlovák fuvarozók

Közép- és Kelet-Európa kilenc állama újabb levelet küld az Európai Bizottságnak. Azt kérik, hogy a bizottság vizsgálja felül a Franciaországban, Németországban és újabban Ausztriában bevett gyakorlatot. Az említett három állam ugyanis azt kéri a külföldi fuvarozócégektől, - a szlovákiaiaktól is -, hogy amíg szállítóik az adott ország terültén tartózkodnak, a helyi minimálbért kapják meg. Ezen kívül hosszadalmas regisztrációt is rájuk erőltetnének. Szlovákia azt állítja, mindez árt a versenyképességnek.

A sofőrökkel kapcsolatban a német és francia minta után az osztrákok is azt várják el, hogy az országba érkező vagy azon csak áthaladó külföldi tehergépkocsi-vezetők is megkapják fizetésként legalább azt a minimálbért, amelyet az osztrák munkavállalók is megkapnak. Szlovákiában a minimális órabér 2 euró 80 cent körüli, Németországban 8 és fél euró, a franciáknál, illetve az osztrákoknál még több, 9 euró 70 cent körüli.

Rastislav Chovanec, a szlovák gazdasági minisztérium államtitkára azt mondja, alaptalan adminisztratív akadályokról van szó. Úgy véli, nem helyes, hogy az egységes piac, vagy belső piac más paraméterek szerint működjön Ausztriában vagy Szlovákiában. Elżbieta Bieńkowska belső piacért felelős lengyel uniós biztos megígérte, hogy a kilenc állam kérésével foglalkozni fog.

A szlovák fuvarozók szerint az intézkedés ellehetetlenítené a kisebb szlovák fuvarozási vállalkozásokat. A tervezett módosítások mintegy 10 százalékos többletköltséget rónának a fuvarozókra. Az Ausztria irányába autót indító fuvarozók legnagyobb terhe az osztrák bér megfizetése mellett a dolgozók kötelező bejelentése, melynek elmulasztásáért több tízezer eurós bírságot is kaphatnak.

Alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozókra nem vonatkoznak ezek az előírások, saját magukat nem kell bejelenteniük. Fontos viszont, hogy az előírások minden munkavállalóra vonatkoznak, nem tesznek különbséget a járművezetők között autóméret szerint. Az intézkedés arra a vállalkozásra vonatkozik, melynek járműve árut rak le vagy árut vesz fel, illetve személyszállításban utast vesz fel és tesz le Ausztria területén.