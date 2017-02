Új világunk vadonatúj adója közeleg

Bill Gatestől nem azt várná az ember, hogy a technológiai fejlődés sötét oldalaitól óvja a világot. A Microsoft szoftvercég társalapítója azonban valami ilyesmit tett a múlt héten, amikor felvetette: hamarosan el kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a teendő, ha az automatizáció elterjedése nagyszámú munkahely elvesztéséhez vezet.

Gates szerint készülni kell a jövőre: adót kell kivetni a robotokra, és a pénzből átképzési programokat kell indítani a munkahelyüket elvesztő dolgozók számára, hogy azok máshol találhassanak munkát.

Gates emellett azt mondta: az adó ötlete lassítaná a robotok elterjedését és megelőzhetné a keményebb ellenállást, például egyes új technológiák betiltását.

A volt Microsoft vezér ezzel az elgondolásával viszont azok körében vált ki ellenállást, akik az új fejlesztéseken dolgoznak, vagyis a robotizáció és mesterséges intelligencia területén tevékenykedő mérnökök és befektetők körében – jegyezte meg a Financial Times.

„Sokan hisszük azt, hogy erkölcsi feladat piacra dobni az új technológiát. Sértőnek tartom, hogy szándékosan fékezzük a folyamatot” – mondta Andrew Moore, a robotikai kutatásairól ismert Carnegie Mellon Egyetem dékánja.

Bill Gates egy másik ötlete az volt, hogy a magasabb termelékenységből keletkezett profitra vessenek ki magasabb adót a kormányok. A magasabb termelékenység azonban szintén az új technológiák eredménye.

A robotadó nem teljesen újszerű ötlet – mondta David Autor, a híres Massachusetts-i Technológiai Intézet, az MIT professzora. „A telefonvonalakat is megadóztatjuk, hogy kiterjedt szolgáltatást nyújthassunk. Az ingatlanokra is adót vetünk ki, hogy szociális lakásokat építhessünk”.

A bírálók szerint ugyanakkor nem világos, hogy lehet meghatározni, hogy mely technológiák szüntetnek meg állásokat és hogy mi a 'robot'.

„A legtöbb ilyen eszköz nem fizikai robot, hanem szoftver” – mondja David Poole, a cégeknek automatizálási tanácsokat adó Symphony Venture vezérigazgatója.

Sok program hamarosan mesterséges intelligenciára épül majd és lehetetlenné válik szabályokat alkotni arra, hogy adózási szempontból melyik minősül munkahely-gyilkosnak – jegyzi meg az FT.

Az optimisták azt a példát is felhozzák, hogy a régi technológiát felváltó új, hasonló állásokat hozott létre. A Bill Gates gazdagságát megalapozó személyi számítógép érkezése előtt emberi táblázatkezelők dolgozták fel az adatokat. Most is emberek dolgoznak táblázatokkal, igaz számítógépen. Igaz, hogy kevesebb dolgozó kell a korábbi feladatra, de a fejlődéssel új, korábban nem gazdaságos feladatok elvégzése is lehetővé válik – mondják.

Csakhogy, a fejlődés most négyszer-ötször gyorsabb, mint az ipari forradalom idején és ez komoly társadalmi változásokhoz vezethet – vágnak vissza a lassabb változás hívei.