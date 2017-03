Merkel már Tunéziában tárgyal a menekültválságról

Angela Merkel a tunéziai kormányfővel együtt részt vesz annak a munkaközvetítő központnak a felavatásán, amelyet berlini támogatással hoztak létre a külföldre készülő tunéziai fiatalok helyi elhelyezkedésének elősegítésére.

Jelenleg közel másfél ezer tunéziait fenyeget a Németországból kitoloncolás veszélye. Hazájuk fővárosában, Tuniszban pénteken megnyílik egy olyan úttörő jellegű munkaközvetítő központ, amelyben ezek a hazatérők is állásajánlatra számíthatnak. Az intézmény egyúttal felvilágosító feladatot is ellát, kendőzetlenül utalva azokra a nehézségekre, amelyekkel a migránsoknak számolniuk kell az Európai Unióban. De a hazatérő tunéziaiakat is – ha menedékjog iránti kérelmük elutasítását tudomásul véve önként távoznak Németországból – pénzbeli újrakezdési alappal látják el. A központot a berlini kormány anyagi támogatásával hozták létre. Mindez részét képezi annak a berlini törekvésnek, hogy elejét vegyék a Földközi-tengeren át érkező menekültáradatnak.

A tuniszi munkaközvetítő központ felavatása mellett – ahová a kancellárt elkíséri Gerd Müller fejlesztésügyi miniszter is – Angela Merkel tárgyal Juszef Sahed miniszterelnökkel arról, hogy miként lehetne közösen fellépni azon embercsempészek ellen, akik busás hasznot húzva, legtöbbször kimustrált hajókon a Földközi-tengeren át afrikai menekülteket indítanak útnak Európa felé.

Ehhez már támogatást ígért Abdel Fattah al-Sziszi egyiptomi elnök, akivel a kancellár csütörtökön találkozott Kairóban. Angela Merkel nem érkezett üres kézzel Egyiptomba sem, ugyanis mind erre az évre, mind pedig jövőre 250 millió euró hosszú lejáratú hitel folyósításáról biztosította tárgyalópartnerét. Az összeg mintegy biztosítékul is szolgálhat a Nemzetközi Valutaalap több milliárd dollárt kitevő kölcsönéhez, amelyből a kairói kormány megpróbálja az ország súlyos nehézséggel küzdő gazdaságát javítani.

Berlinben az összesen fél milliárd euró összegű hitel egy részét arra szánják, hogy az Egyiptomba menekült afrikaiakat emberhez méltó körülmények között helyezzék el és lehetővé tegyék számukra a kapcsolatfelvételt az Európai Unió tagállamainak képviseleteivel szabályos beutazási kérelmek elbírálására.

Angela Merkel észak-afrikai utazásának fontos célja az is, hogy összehangolja a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet, mert Egyiptom és Tunézia számára is komoly problémát jelent a szélsőséges beállítottságú és mindenre elszánt iszlám fanatikusok szervezkedése.