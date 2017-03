Nem tud mit kezdeni a fanatizálható iszlamisták tömegeivel Nagy-Britannia

2013 májusában sokkoló iszlám terrorcselekmény történt Londonban: két merénylő autóval elgázolt egy huszonhat éves, szabadságos katonát, majd húsvágó bárddal összekaszabolták, lefejezték. Nem menekültek el, az öt perc alatt a helyszínre érkező rendőrökre rálőttek. Később életfogytiglani, illetve 45 évre szóló börtönbüntetésre ítélték őket.

A brit terror- és bűnözéselhárítás világviszonylatban nagyon jól működik, nem utolsósorban a beépített emberei révén. A 2013-as gyilkosságot főként azért nem tudta megelőzni, mert az elkövető nem arab, hanem nigériai muszlimok, nem álltak megfigyelés alatt.

Azóta fegyvert kaptak a rendőrök és alaposan megerősítette tevékenységét a terrorelhárítás. Ezt mutatja a most közzétett tanulmány is, amelyből azonban az derül ki, hogy Birminghamban és London néhány szegényebb külvárosában a mecsetek körül tömörült olyan integrálhatatlannak tűnő iszlám népesség, - részben brit állampolgársággal rendelkezők, más részt új bevándorlók - amelynek a soraiban egyre több a veszélyes elem. Nők is vannak a fanatisták között.

A vizsgálat megállapítja, hogy a korábbi hiedelemmel szemben, nem "magányos farkasokról" van szó, akiket az internet radikalizál a kis albérleti szobájukban, hanem főként családjukkal élő, szervezett iszlám önkéntesekről, 14 évestől 40 évesig, akiket az aktivisták nem egyszer gyakorlatokon képeznek ki.

A terrorelhárítás jól működik, azonnal lecsap, ha bizonyítékot talál akár öngyilkos robbantás előkészítése, akár életveszélyes fenyegetés tényére. Az al-Muharidzsun mozgalom azonban aktívan szervez a birminghami és londoni mindenre kész iszlamisták között. Tanult, iskolázott muszlimokat is sikerül soraiba állítania, nem csak munkanélküli tengődőket.

Birmingham-nek 234 ezer muszlim lakosa van, itt eddig 39 esetben ítéltek el merényletre szervezkedőket. De ezen is túltesz London, amelynek a nyolcmillió lakója közül egymillió mohamedán, itt 117 volt a letartóztatások száma. Bár a hívők többségének nem tetszik ez, egyes mecsetekben még mindig vannak gyűlölet-prédikátorok.

A legnagyobb probléma, hogy jóllehet Nagy-Britannia az évszázadok folyamán mindig a legvegyesebb fajú menekültek vagy bevándorlók befogadója és példás integrátora volt, ezúttal a jelek szerint, nem tud mit kezdeni az iszlám elkülönülő és fanatizálható tömegeivel.