Amerikának kémkednek a frankfurti főkonzulátus informatikusai

A két évvel ezelőtt kirobbant NSA-botrány óta, amelynek során az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség még a kancellár mobiltelefonját is lehallgatta, alighanem most újabb hasonlóan kínos ügyre derült fény: a Wikileaks ugyanis közzétette, hogy a CIA az Egyesült Államok frankfurti főkonzulátusára telepítette a kibernetikai hírszerzéssel megbízott európai központját.

Hans Christian Ströbele, a berlini törvényhozás titkosszolgálatok ellenőrzésére alakult bizottságának zöldpárti tagja, a WikiLeaks által közzétett kémkedési adatokra hivatkozva sürgette, hogy testülete mielőbb rendkívüli ülésen foglalkozzon a német törvényeket semmibe vevő amerikai tevékenységgel.

Ströbele úgy vélte, hogy a német állambiztonsági szerveknek a törvényhozási bizottság előtt felvilágosítással kell szolgálniok, mit tudnak a WikiLeaks által nyilvánosságra került amerikai hírszerzésről.

A kormány eddig nem foglalt állást az ügyben, Washingtonban viszont a CIA szóvivője kijelentette, hogy a Központi Hírszerző Szolgálatnak feladata a külföldön történő adatgyűjtés az Egyesült Államok megvédésére ellenségeitől, kiváltképpen a terroristáktól, valamint az ellenséges államoktól.

Időközben a Szövetségi Nyomozóiroda vette kezébe annak kiderítését, hogy miként jutott el az a közel nyolcezer titkosított információ a WikiLeaks hírportálhoz, amely kedden este közzétette, hogy a CIA kibernetikai hírszerzéssel megbízott informatikusokat telepített az Egyesült Államok frankfurti főkonzulátusára.

A diplomáciai fedésben működő hírszerzők számítógépek, valamint okostelefonok és okostévék révén igyekeznek minél több információt gyűjteni. Mint a zöldpárti képviselő, Hans Christian Ströbele sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, a WikiLeaks által korábban nyilvánosságra hozott dokumentumok is bizonyítást nyertek, ezért most sem kételkedik a hír valódiságában, ezért az üggyel mielőbb foglalkoznia kell a berlini törvényhozásnak is, hogy megtehessék a megfelelő intézkedéseket és szükség esetén kiutasíthassák az országból az alkotmányba ütköző tevékenységet folytató személyeket.