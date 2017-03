Fico hadat üzen a korrupciónak

Robert Fico egy keddi konferencián elmondta, el kell érni, hogy az emberek féljenek csúszópénzt kérni, attól tartva, hogy a másik fél együttműködhet a rendőrséggel. „Az embereknek tudniuk kell, hogy a korrupció leleplezésének valószínűsége nagyon nagy az államigazgatásban” – jelentette ki a miniszterelnök a korrupció elleni harcról szóló szemináriumon.

„Az összes szervre nyomást fogok gyakorolni, például a hírszerzésre, hogy a törvénnyel összhangban behatóbban gyűjtsék az információkat a korrupcióról” – mondta Robert Fico. Úgy véli ugyanis, hogy ebben a harcban leginkább a konkrét információk hiányoznak, melyek alapján tenni lehetne a korrupció ellen. Fico azt is elmondta, szervezeti változásokat vitt véghez, amelyek alapján a kormányhivatal ellenőrző szakosztályáról néhány embert a kormányfői irodába helyezett át, akik az államigazgatás, a közigazgatás és az önkormányzatok alkalmazottainak készítenek korrupció ellenes előadásokat.

A miniszterelnök szerint rendkívül veszélyes, ha a korrupcióellenes harc az ellenzék egyetlen témájává válik. Fico bírálta, hogy az ellenzék folyamatosan a kormány korrupciós ügyeiről beszél, mindenféle konkrét részlet nélkül. A kormányfő ennek kapcsán elmondta, a kormány egy új törvényen dolgozik, amely nagyobb védelmet nyújtana a korrupciót bejelentő emberek számára, ezzel is ösztönözve őket az ilyen jellegű esetek bejelentésére.

A konferencián Jaromír Čižnár szlovák főügyész is részt vett, aki úgy véli, a korrupció mindig is jelen volt, és a jövőben is jelen lesz a legfelsőbb szinteken is, és reméli, nemcsak beszélni fognak róla, hanem valóban tenni is ellene. „A korrupció veszélyezteti a jogállamot, a demokráciát és a társadalom erkölcsi alapelveit” – jelentette ki Čižnár, hozzátéve, támogatja a bejelentőket védő törvény megalkotását, azt azonban nem, hogy ezért pénzt is kapjanak.

A szlovák rendőrség az elmúlt évben 547 korrupciós bűncselekménnyel foglalkozott. Az okozott anyagi kár közel 30 millió euróra rúgott, az európai pénzeszközök esetében pedig 5,5 millió euró volt. A rendőrség által megvádoltak között volt képviselő, polgármester, főiskolai munkatárs vagy adóhivatalnok.

