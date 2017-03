Nem váratnák Skóciát az EU-ba való visszalépéssel

Korántsem egyértelmű a lelkesedés Skóciában azért, hogy kiváljanak az Egyesült Királyságból, de Nicola Sturgeon a skót autonómia vezetője azzal próbálja lelkesíteni honfitársait: hazájuk gyorsan EU-taggá válhatna, ha otthagyná az uniónak hátat fordító Egyesült Királyságot.

A skót választók többsége az EU-ban való maradás mellett szavazott a tavaly nyári brit népszavazáson és sokakat irritál, hogy a Londonban székelő brit kormány nemhogy lelkesen kivezetné az országot az unióból, de még a szabadkereskedelmet jelentő közös piaci és vámuniós tagságot is feladná azért, hogy leállítsa az EU-s dolgozók beáramlását.

Skóciát korábbi függetlenségi népszavazása idején ugyanakkor már figyelmeztették a kontinensről, nem számíthat automatikus uniós tagságra. Spanyolország számára ugyanis a skót precedens azt jelentené, hogy Katalónia is bátorítást kapna az elszakadásra. Madrid ezért érzékeny bármely, európai országon belüli kiválási kísérletre.

Alfonso Dastis, spanyol külülügyminiszter meg is jegyezte: Madrid „támogatja az Egyesült Királyság egységét és nem bátorít semmilyen függetlenségi törekvést a tagállamokban. Nekünk az jó, ami most van”. Hozzátette: Skóciának teljesítenie kéne a belépési feltételeket és hosszadalmas tárgyalási folyamaton kéne átmennie.

A skót Első Miniszter ugyanakkor most a Sky Newsnak nyilatkozva elutasította, hogy országa a sor végére kerülne.

„Nem létezik sor az EU-csatlakozásra várók között és az utóbbi időben több helyről hallottuk, hogy ha Skócia be akarna lépni az unióba, akkor tárt karokkal várnák és meleg fogadtatásban részesülne”.

Sturgeon az utóbbi időben többször is összecsapott a nyilvánosság előtt Theresa May brit miniszterelnökkel, aki nem tudott nemet mondani a lehetséges skót népszavazásra, de azt ismételgette, hogy annak nem most van az ideje.

May közben ironikus módon az egység előnyeit próbálja hangsúlyozni, miközben az EU-val való viszony kérdésében pont a fordítottját mondja.

Hogy mikor is lenne „jó” neki a skót referendum, arról nem szólt. Sturgeon így most ellentámadásba ment át és azt mondja: a brit miniszterelnökkel „józan hangvételű tárgyalásokat” kell folytatni, de nem kell, hogy May „tényező legyen”. A lényeg az, hogy mi a jó a skót népnek. A Brexit feltételei világosak és mielőtt túl késő, lehetőség kell, hogy másik utat választhassunk – mondta.

Egy felmérés szerint a skótok megosztottak: 48 százalék gondolja úgy 44 százalékkal szemben, hogy még azelőtt szavazniuk kéne a brit unióról, mielőtt a londoni kormány lezárja az Európai Unióból való kilépésről szóló tárgyalásokat.

Közben Sturgeon Skót Nemzeti Pártjának korábbi vezetője, Alex Salmond azt mondta: a független Skócia mindenképpen belépne az EFTÁ-ba, az Európai Szabadkereskedelmi Társulásba, amelynek Norvégia is tagja, hogy így hamarabb visszajusson az EU-ba.

