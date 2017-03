Merkelt felháborítja Erdogan nácizasa

A Berlin és Ankara között kirobbant feszültséget a német kormány ismételten megpróbálta enyhíteni, azonban azok a kijelentések, amelyek szerint nem tiltják meg a vezető török politikusok kampányrendezvényeit, eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, sőt Erdogan elnök már magát a kancellárt is náci intézkedésekkel vádolta, Ezt Angela Merkel Hannoverben, a nemzetközi informatikai vásáron határozottan visszautasította és már ellenlépések foganatosítását is kilátásba helyezte.