Szlovákiába is beszivárgott az orosz propaganda

A Kreml-barát propaganda célországai sorában Szlovákia is előkelő helyen szerepel. Ezért is bővülhet csaknem duplájára a szlovák rendőrség számítógépes bűncselekményekkel foglalkozó osztálya, amelynek feladatköre hamarosan az álhírekkel, a dezinformációval szembeni küzdelemmel is kiegészül.