Akár 240 ember is meghalhatott az Iszlám Állam-ellenes koalíció e hónap közepén végrehajtott légicsapásában, Moszulban. Irak második legnagyobb városában a kormányerők és az dzsihadisták közötti heves csata idején történt az atrocitás.

Hivatalos vizsgálat indul, hogy megállapítsák, mi történt és ki a felelős – ezt mondta Joseph Votel amerikai tábornok, az amerikai központi parancsnokság vezetője az egyre nagyobb hullámokat vető, március 17-i moszuli bombatámadásról.

Iraki illetékesek és szemtanúk beszámolója alapján

akár 240-re tehető a halálos áldozatok száma

az eset idején a dzsihadisták ellenőrizte nyugat-moszuli Dzsadída kerületben.

Polgári védelmi alakulatok 140 holttestet húztak ki a törmelék alól. Volt olyan emberi jogi csoport, amely szerint 300-an halhattak meg.

A tragédia az iraki kormányerők és az őket a levegőből támogató, amerikai vezetésű koalíciós légierő, valamint az Iszlám Állam csatája során történt.

A bombázás idején az iraki erők elkeseredett harcot folytattak az Iszlám Állam mesterlövészeivel.

„Hallottam a robbanásokat, éreztem az égett hús szagát” – mondta a Yahoo Newsnak a támadás egyik túlélője, egy 30 éves, Lina nevű nő. Lina egy olyan nyugat-moszuli házban volt, amelyet eltaláltak a levegőből, azt mondta, látta, hogy jön a légicsapás és a padlón keletkezett gödörbe vetette magát, de így is összevagdalta a betört üveg. "150-en voltunk a házban, amely összeomlott".

Lina azt mondta, a mentők csak négy nap múlva találtak rá és vitték el egy kórházba. Fia és férje meghalt a támadásban. Két másik gyerekét más kórházba vitték és nem tud róluk.

Az amerikai légierő elismerte, hogy március 17-én légicsapást hajtott végre a környéken. Az iraki erők azt mondták, hogy reggel fél kilenckor kértek légitámogatást, de nem délután. A kormánycsapatok azzal magyarázták a pusztítást, hogy az Iszlám Állam robbanószert tárolt az épületben vagy azt aláaknázta.

Szemtanúk azt állítják, hogy a támadás délután történt és az iraki hadsereg tudta, hogy sok polgári lakos volt a házakban.

Egy férfi szerint az iraki katonák 30 méterre voltak tőlük, „házakban rejtőzködtek és látták, hogy ott voltunk. A mi környékünkön voltak” - mondta.

Hozzátette: csak néhány dzsihadista harcos járkált ki-be az épületekből, a mesterlövészek pedig a tetőn voltak.

A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint az iraki erők módosították a légicsapások során alkalmazott parancsnoki láncot. Korábban egy bagdadi központnak is jóvá kellett hagynia a csatatéren harcoló parancsnokok koalíciós légicsapásért folyamodó kéréseit, de most már kihagyhatják ezt a lépést.

Ezt iraki újságírók is megerősítették, akik szerint a parancsnokok kérése után néhány perccel már repülnek is a bombák és rakéták. Civil lakosok azt mondták, hogy a dzsihadisták emberi pajzsként terelték őket maguk előtt, ami az egyik ok lehetett, hogy sokan meghaltak.