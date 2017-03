"Nem Budapest és Varsó fogja megfúrni az EU-t"

Nagy-Britanniában az igazán hithű Brexit-pártiak nemcsak hazájuk kilépését, hanem a liberálisnak és baloldalinak tartott Európai Unió összeomlását szeretnék látni.

Ám azokat, akik szerint Magyarország és Lengyelország áshatja alá az EU fundamentumát, most

lehűtötte a Telegraph című brit lap.

A minőségi konzervatív újság a szigetországban egyike azoknak a kiadványoknak, amelyek inkább intellektuális, mint a zsigeri ingerek alapján kampányoltak azért, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az unióból.

Ennek az újságnak adott interjút legutóbbi londoni útján tavaly Orbán Viktor miniszterelnök is, aki egyszerre gratulált a briteknek „bátor döntésükhöz” és magyarázta el, hogy Magyarországnak mások a lehetőségei.

A Telegraph azonban mégis felteszi a kérdést:

érdemes-e arra fogadni, hogy Brüsszel-ellenes retorikája alapján Magyarország és Lengyelország lesznek azok, akik kirúgják az unió egyik tartóoszlopát.

A lap szerint Orbán Viktor például hosszú ideje ostorozza az EU-t, ami „a nagyszámú migráns befogadásával aláássa az európaiság lényegét és a kontinens kulturális identitását”.

Idézik az "Állítsuk meg Brüsszelt" kampányt és a „nemzeti konzultációt” (amit idézőjelbe tettek).

Magyarország - Brüsszel-ellenes bírálatai - miatt kiharcolta magának az „EU rosszfiúja” címet és „sok magányos órát töltött el a sarokban”.

Változnak az idők és most már nincs egyedül, Lengyelország is csatlakozott hozzá, sőt a migránsok elutasításának kérésében néha Szlovákia is.

Növekszik a kulturális szakadék a régi és új Európa között?

A Telegraph szerint a haragos szólamok ellenére hiba lenne EU-ellenes régióként tekinteni Közép-Európára.

A nacionalista pózolás ellenére ezek az országok a kontinens leginkább EU-barát államai közé sorolhatók és

inkább vannak bent, mint kint.

A fogadónak tehát jobb nem rájuk tenni, mert „a halálos ütés” nem innen jön majd. Marine Le Pen, a francia elnökségre pályázó radikális jelölt megjegyzését, miszerint „Lengyelország segíthet lebontani az EU-t” – például visszautasította Jaroslaw Kaczynski, a varsói kormánypárt befolyásos vezetője. „Megtévesztő és manipulatív lenne azt sugallni, hogy a párt ki akarná vezeti Lengyelországot az EU-ból” – szólt a nyers válasz egy olyan politikusnak, akivel közben valószínűleg sok mindenben egyetért.

A Telegraph emellett megjegyzi: Közép-Európában tartanak attól, hogy elveszítik a Brüsszeltől kapott „zsíros csekkeket”, de ennél többről is szó van. Az EU-tagság a lengyelek, magyarok, csehek számára azoknak az értékeknek a megerősítését jelenti, amelyektől el voltak zárva „a kommunizmus napjai alatt” – ez például az utazási szabadság – jegyzi meg a Brexit-párti brit lap.

