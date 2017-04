Marakodnak a nagyhatalmak: de mi lesz Gibraltárral?

Gibraltár: stratégiai fontosságú, kis brit terület Spanyolország déli csücskén, mindössze 19 km-re Afrika partjaitól. Az öböl fontos brit haditengerészeti támaszpont otthona. Alacsony vállalati adói pedig egy sor online szerencsejáték és pénzügyi szolgáltató céget vonzottak ide.

Az átjárható EU-határ miatt naponta több ezer spanyol és más európai megy át dolgozni a brit területre.

Most azonban úgy tűnik, hogy a terület státusza váratlan feszültséget kelt a britek és az EU válása során és van, aki a háborús retorikától sem riad vissza:

„35 éve volt egy másik női miniszterelnökünk, aki egy másik spanyol-ajkú országgal szemben védte meg egy kis brit terület szabadságát. Nincs kétségem, hogy mostani miniszterelnökünk is ilyen eltökélt lesz, amikor kiáll Gibraltár népéért” – ezt mondta Michael Howard, a brit konzervatívok egykori vezére, aki a több száz halottat követelő, Argentínával vívott Falklandi-háborút vette elő.

Howard megjegyzését több brit lap is úgy tálalta, hogy Nagy-Britannia kész akár háborúzni is NATO-szövetségesével, Spanyolországgal.

A kardcsörtetés kiváltó oka az volt, hogy a Brexit-tárgyalások kezdetén az EU-tagállamok kormányait tömörítő Európai Tanács jogot adott Spanyolországnak arra, hogy a majdani EU-brit kereskedelmi tárgyalásokon megvétózhassa a Gibrataltárral kapcsolatos megállapodásokat.

A Guardian nevű lapnak nyilatkozó EU-diplomaták azt mondták: a 27-ek összezárnak és Spanyolországot fogják támogatni a britek ellenében.

A tagállamok egyébként csodálkozásuknak adtak hangot, hogy a brit távozási szándékot bejelentő levélben Theresa May brit miniszterelnök nem említette meg Gibraltárt – holott erre hírek szerint a terület vezetése többször is megkérte.

A vitában három érdek feszül egymásnak: a kormányzó brit konzervatívok tiszta szakítást akarnak az EU-val. Gibraltár ugyan 'brit' akar maradni, de szabadon hozzá akar férni az európai piachoz, amire kemény Brexit esetén nem lenne lehetősége.

Spanyolország pedig régóta „megosztott szuverenitást” sürget a britekkel, bár nem annyira a területi vita, hanem az ultra-alacsony társasági adó és a potenciális csempészés miatt van baja Gibraltárral.

A spanyolok most kijátszottak egy másik kártyát is Londonnal szemben: azt mondták, még ha nem is akarják Nagy-Britannia felbomlását, immár nem elleneznék, hogy az esetleg független Skócia beléphessen az EU-ba.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!